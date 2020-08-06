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Эксперты: цены на отдых в Абхазии на 20-40% ниже, чем в Сочи

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20200806/1030700015/Assotsiatsiya-turoperatov-Rossii-tseny-na-otdykh-v-Abkhazii-na-20-40-nizhe-chem-v-Sochi.html

По информации туроператоров, для бронирования сегодня доступно от 100 до 150 объектов в Абхазии.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Цены на гостиницы в Абхазии на 20-40 процентов ниже, чем в Сочи, но ситуация может вскоре измениться, сообщает Ассоциация туроператов России.

В настоящее время номера в абхазских гостиницах можно купить по прошлогодним ценам. Однако эксперты отмечают, что отельеры могут повысить стоимость, если начнет расти спрос.

"То есть, чем раньше туристы определятся с поездкой – тем больше шанс купить тур по более низкой цене", – констатируют туроператоры.

По оценке специалистов туроператора "Дельфин", текущий темп продаж путевок в Абхазию в разы превышает прошлогодний, и в случае "отсутствия эксцессов" объекты размещения республики смогут выйти на прошлогодние объемы загрузки в бархатном сезоне.

Эксперты подчеркивают, что Абхазия открылась вовремя. На курортах Краснодарского края дефицит мест, а бюджетное направление способно удовлетворить спрос на пляжный отдых.

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