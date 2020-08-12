"Бархатная" пятерка: в каких городах Абхазии туристы планируют отдохнуть осенью

Список составлен на основании данных бронирований жилья на Tvil.ru для отдыха туристами с 1 сентября по 31 октября 2020 года.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Гагра, Цандрыпш, Сухум, Новый Афон и Алахадзы составили пятерку популярных недорогих курортов Абхазии в бархатный сезон, сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru

Туристы бронируют отдых Абхазии в сентябре и начале октября на период от 8 до 14 ночей и потратят на проживание от 829 рублей до 1,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Новом Афоне, дороже — в Сухуме.

Пять недорогих курортов Абхазии осенью 2020:

Гагра — 1001 рубль / 9,57 ночи*

Цандрыпш — 1066 рублей / 10 ночей

Сухум — 1438 рублей / 8 ночей

Новый Афон — 829 рублей / 10,5 ночи

Алахадзы — 1180 рублей / 14 ночей

*Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 сентября по 31 октября 2020 года.

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