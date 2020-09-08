Названы самые популярные среди российских туристов курорты Абхазии

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил рейтинг самых популярных среди туристов этим летом курортов в Абхазии.
По итогам летнего сезона в четверку лучших направлений в Абхазии попали Сухум, Новый Афон, Алахадзы и Гудаута.
Свой отдых в Абхазии российские туристы, согласно данным Tvil.ru, бронировали на период от 9,1 до 11,3 ночи и тратили на аренду жилья от 2,2 до 5,8 тысячи рублей в сутки.
При этом, оказалось, что дешевле всего можно было отдохнуть в Новом Афоне, дороже - в Гудауте.
Места в рейтинге сервиса бронирования распределились следующим образом:
- Гудаута - 5848,4 рублей/10,7 ночи
- Алахадзы - 2485,7 рублей/9,3 ночи
- Сухум - 2265,5 рублей/11,3 ночи
- Новый Афон - 2176,4 рублей/9,1 ночи
Tvil.ru приводит средние траты на аренду жилья в сутки и среднее число забронированных суток.
Российско-абхазская граница была закрыта для туристов почти четыре месяца из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничения на пересечение границы регулярно продлевались, и только 1 августа Россия и Абхазия сняли все ограничения.
По данным на 3 сентября, более миллиона человек пересекли границу России и Абхазии с момента ее открытия, 1 августа.
В прошлом году, по официальным данным председателя Госкомитета по курортам и туризму Автандила Гарцкия, в республике отдохнули 1 миллион 50 тысяч человек.
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