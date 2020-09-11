Первые итоги и семья счастливчиков: как проходит сезон в "Курорте Пицунда"

Промежуточные итоги работы "Курорта Пицунда" подвели в пресс-центре Sputnik Абхазия. О том, как курорт принимает гостей, какие меры безопасности там соблюдаются, читайте в нашем материале.

В пресс-конференции приняла участие семья из Москвы, которая выиграла конкурс "Лучший семейный отдых" и продолжает свой отдых на "Курорте Пицунда".

Бадрак Авидзба, Sputnik

Резкое открытие границы

Советник главы администрации Пицунды, менеджер объединения пансионатов "Курорта Пицунда" Азамат Багателия сказал, что открытие границы с Россией было неожиданным.

"И, конечно, было очень много отмен бронирований, которые были сделаны заранее до начала курортного сезона. В связи с пандемией старались перекидывать сроки проживания наших гостей. На сегодняшний день на "Курорте Пицунда" проживает 1700 человек, это не стопроцентная загрузка, и основной поток туристов уже приехал" , - рассказал он.

Но во всех туристических объектах на территории города Пицунда заполняемость выше среднего, говорит Багателия.

"В связи с введенными ограничениями были приняты меры, проведены специальные работы, действует масочный режим для сотрудников объектов, которые принимают, размещают наших гостей. Все эти меры мы соблюдаем, конечно, режим работы объектов изменился, туристы проходят процедуру термометрии, им измеряют температуру, обрабатывают руки", - заметил советник главы Пицунды.

Также он сообщил, что в туристических объектах есть антисептические средства, которыми обрабатывают поверхности.

Лучший семейный отдых

В пресс-конференции приняла участие семья из Москвы, которая выиграла конкурс "Лучший семейный отдых" и продолжает свой отдых на "Курорте Пицунда". Андрей и Арина Кузины приехали в республику вместе с двумя детьми.

© Sputnik Арина Кузина

"В рамках развития туристического потенциала республики нужно формировать положительный имидж, чтобы к нам приезжало как можно больше гостей ежегодно. В связи с этим ежегодно мы проводим ряд мероприятий, это различные конкурсы, организовываем пресс-туры, на которые приезжает огромное количество российских журналистов", - рассказал Азамат Багателия.

Сертификат на бесплатный отдых на "Курорте Пицунда" был вручен победителям конкурса "Лучший семейный отдых" в офисе Московской абхазской диаспоры 28 августа. Семья из Москвы приехала в Пицунду неделю назад и продолжает бесплатный отдых, который рассчитан на десять дней.

Согласно условиям конкурса, любой желающий, приезжающий в Пицунду, загружает фото и оставляет небольшой отзыв о городе, впечатлениях и тому подобное (на сайте курорта - прим.). После этого участники заполняют специальную анкету на сайте курорта, либо по ссылкам в соцсетях.

После этого формируется база людей, которые участвуют в конкурсе "Лучший семейный отдых", автоматизированная система присваивает цифры каждому участнику и затем также автоматически выбирает семью, которая получит сертификат.

"В прошлом году мы отдыхали в городе Гагра, и в один из дней выбрались погулять в Пицунду. Нам очень понравилось, мы были под впечатлением от чистого моря, от природы, от сосен. Я сказала, что надо узнать сайт отеля, чтобы забронировать номер в Пицунде на будущий год, на сайте мы увидели, что проводится конкурс", - сказала туристка Арина Кузина.

Семья решила поучаствовать в конкурсе, и, как оказалось, не зря.

"Мне позвонили и сказали, что мы выиграли путевку в Пицунду, муж сначала опасался, что это могут быть мошенники. Очень долго не верили, пока нам не вручили сертификат. Когда рассказывала своим друзьям, они говорили, неужели такое бывает", - заметила она.

В путевку входит проживание, трехразовое питание, все транспортные расходы туристы оплачивают сами.

© Sputnik Андрей Кузин

Глава семейства Андрей Кузин добавил, что с полным пониманием относятся к мерам, которые приняты на курорте в связи с пандемией.

"Нам очень нравится то, что социальная дистанция соблюдается, пространства большие, есть где гулять, в парке, на пляже, то есть в этом плане очень устраивает. При рассмотрении других вариантов, например, в Краснодарском крае, я делал акцент на то, что там социальная дистанция не соблюдается", - подчеркнул он.

Кузин рассказал, что вся семья очень довольна отдыхом в Пицунде, и отметил, что если бы даже они не выиграли путевку, то все равно планировали провести отпуск именно там. После пресс-конференции в Sputnik в Министерстве туризма Абхазии министр Теймураз Хишба вручил семье Кузиных подарочный сертификат.