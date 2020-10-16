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Гагра вошла в десятку популярных направлений отдыха россиян с детьми

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20201016/1031109557/Gagra-voshla-v-desyatku-populyarnykh-napravleniy-otdykha-rossiyan-s-detmi.html

Список составлен на основании данных раннего бронирования туристами жилья для отдыха в период с 1 по 30 ноября 2020 года.

СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Абхазский город Гагра вошел в список самых популярных курортов на Черноморском побережье России и Абхазии для отдыха с детьми в ноябре, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Отдых туристов в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
Гагра вошла в десятку самых экзотических городов для отдыха

"Ялта, Севастополь, Алушта, Алупка, Мисхор, Евпатория в Крыму, Сочи, Лермонтово и Геленджик в Краснодарском крае, а также Гагра в Абхазии составили десятку курортных городов и поселков для семейного отдыха в ноябре 2020", - отмечается в сообщении сервиса.

По данным Tvil.ru, туристы с детьми бронируют отдых в ноябре на период от 3 до 15 ночей и тратят на проживание от 1 до 5,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Геленджике, дороже — в Ялте.

Список составлен на основании данных раннего бронирования туристами с детьми жилья для отдыха в период с 1 по 30 ноября 2020 года.

Десять популярных курортов для отдыха с детьми в ноябре 2020:

  • Ялта — 2 422,57 рублей / 7 ночей*
  • Севастополь — 2 525,06 рублей / 5,33 ночи
  • Сочи — 4 515,38 рублей / 7,8 ночи
  • Алушта — 2 364,52 рублей / 6,2 ночи
  • Алупка — 1 650 рублей / 6 ночей
  • Мисхор — 4 250 рублей / 6 ночей
  • Евпатория — 1 000 рублей / 15 ночей
  • Лермонтово — 5 366,67 рублей / 3 ночи
  • Гагра — 1 300 рублей / 7 ночей
  • Геленджик — 2 000 рублей / 8 ночей

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

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