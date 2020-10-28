Туристический сезон в Абхазии состоялся, заявил министр туризма республики Теймураз Хишба на пресс-конференции в среду 28 октября.

СУХУМ, 28 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Более 600 тысяч туристов посетили Абхазию с 1 августа, сообщил министр туризма республики Теймураз Хишба на пресс-конференции на Абхазском телевидении в среду 28 октября.

По словам Хишба, эта цифра составляет более половины за аналогичный период прошлого года.

Министр отметил, что в 2020 году в условиях действующих из-за коронавируса ограничений внутренний туризм в республике заметно вырос.

Так, в качестве примера он привел цифры по посещаемости пансионата "Ауадхара". В этом году показатели оказались вдвое больше по сравнению с прошлым: за весь 2019 год на Ауадхаре отдохнуло 735 человек, а за июнь и июль 2020 года - 1500 человек.

Россия и Абхазия открыли границу 1 августа. Граница была закрыта из-за угрозы распространений коронавируса почти четыре месяца. 7 августа возобновилось железнодорожное сообщение между странами. По мнению главы Министерства туризма, открытие границы с Россией не было решающим фактором распространения коронавируса.

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