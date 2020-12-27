Пять причин: почему нужно встретить Новый год в Абхазии 

Традиционный праздник, сладкие мандарины, освежающий морской бриз и чашечка ароматного кофе на знаменитой Сухумской набережной – все это ждет тех, кто отправится в путешествие по Абхазии на новогодние каникулы.

О том, почему стоит посетить Абхазию на новогодние каникулы, во сколько это обойдется, и чем можно заняться зимой в Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Альтернатива закрытым границам

Из-за коронавирусной инфекции многие популярные туристические направления мира по-прежнему остаются закрытыми для российских туристов, к тому же почти во всех странах снова ужесточились ограничительные меры из-за пандемии, а где-то и из-за угрозы возникновения новых штаммов. Поэтому самое время подумать об альтернативных вариантах отдыха. Морские курорты Краснодарского края и Абхазии – одно из приоритетных направлений в этом году.

Хоть Абхазия традиционно считается страной летнего туризма, в последние годы страна привлекает внимание тех, кто хочет встретить Новый год вдали от шума мегаполисов. И даже предновогодняя суета, присущая большим городам, здесь почти не проявляется. Проводите уходящий 2020 год за чашечкой ароматного кофе на знаменитой Сухумской набережной, вдыхая освежающий морской бриз.

Доступные цены

Спросом зимой пользуются Сухум, Гагра и Новый Афон. Цена зависит от уровня ваших запросов. И тем не менее, в зимний сезон у гостей Абхазии есть возможность остановиться в гостиницах класса люкс по более доступным ценам, чем летом. Номер на двоих на новогодние даты можно забронировать в среднем за шесть-семь тысяч рублей в сутки. В стоимость проживания входит трехразовое питание, тренажерный зал, бассейн. За отдельную плату во многих отелях могут предложить сауну, хамам и SPA.

В то же время есть доступные коттеджные дома на берегу моря или в заснеженной Ауадхаре. Они обойдутся в среднем в четыре-пять тысяч рублей в сутки.

Вкусная еда и знакомство с традициями

Новогоднее застолье в Абхазии – многообразие блюд. Традиционные новогодние оливье и холодец сочетаются с абхазскими национальными блюдами ачашв, абыста, ачапа, арашых-сыдзбал. Отказать себе в таких яствах не каждому под силу. А вкусные абхазские вина в республике обойдутся намного дешевле, чем в супермаркетах России.

Новогодние каникулы в Абхазии – уникальная возможность познакомиться с обычаями и обрядами страны. В республике на широкую ногу отмечают старый Новый год, известный как Ажьырныхуа. Это очень древний праздник, который имеет тысячелетнюю историю и занимает особое место в традиционной этнической религии абхазов.

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Мандарины с дерева

Надоело искать в супермаркетах России настоящие абхазские мандарины? Самый раз подумать о поездке в Абхазию. Здесь мандариновый сезон в самом разгаре. На рынке этот фрукт можно купить в среднем за 25 рублей за килограмм. Но, если отправиться в села, то сладкие желтые плоды можно срывать прямо с деревьев. А если ваши ладошки пожелтели от кожуры, то не пугайтесь – просто вы очень любите цитрусовые. К тому же во время пандемии коронавируса и сезонного ОРВИ витамин С лишним уж точно не будет.

Красивые пейзажи

Абхазия зимой привлекательна, как никогда – горные вершины покрыты снегами, пальмы и сосны на прибрежной части купаются в солнечных лучах, мандарины свисают с веток, море, хоть и не теплое, как летом, но равнодушным все равно никого не оставит.

Озеро Рица, покрытое туманом, реликтовые леса и стремительные горные реки, закаты на побережье - все это для истинных ценителей природной красоты.

В это время года в Абхазии не бывает унылых пейзажей. Зима здесь очень мягкая, поэтому можно спокойно отправляться на экскурсии. В это время года все ездят на Рицу. В прошлом году озеро впервые за долгие годы покрылось льдом, самые смелые даже достали свои коньки.

Зимой также можно посетить все абхазские святыни – Новоафонский монастырь, Драндский собор, Илорскую церковь и другие храмы во всех частях республики.

Приятного отдыха и счастливого Нового года!