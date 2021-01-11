В пользу Сухума: Минтуризма рассказало о турпотоке в новогодние праздники

Туристы выбирали объекты размещения для отдыха с хорошим питанием, подогреваемым бассейном, новогодней программой, экскурсионным обслуживанием и удобным расположением отеля.

СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Наибольший процент туристов, посетивших Абхазию в новогодние праздники, предпочли Сухум, сообщили в пресс-службе Министерства туризма.

В Сухуме загрузка номерного фонда составила 80% – это объекты, которые имели соответствующие условия для размещения и принятия гостей, а также развлекательную новогоднюю программу и экскурсионный блок.

"Туристы выбирали объекты размещения для отдыха в период новогодних праздников по следующим критериям: хорошее питание, подогреваемый бассейн, новогодняя программа, экскурсионное обслуживание, расположение отеля (городская черта в приоритете)", - говорится в сообщении.

По Гудаутскому району, в частности по Новому Афону, загруженность объектов отдыха составила 70%.

Новый Афон, в частности Новоафонскую пещеру, посетило 10 737 человек, объем оказанных платных услуг пять миллионов 368 тысяч 500 рублей. За аналогичный период 2020 года – 5 568 человек, с общим объемом оказанных платных услуг в два миллиона 784 тысячи рублей.

По Гагрскому району средний показатель по размещению в объектах, работающих в период новогодних праздников, достиг 65%.

Рицинский парк посетили 18,161 человек, с объемом оказанных платных услуг на сумму 6 миллионов 054 тысячи 100 рублей.

"В 2020 году за этот же период здесь побывали 9 269 человек, объем оказанных платных услуг составил три миллиона 062 тысячи 150 рублей", - отмечает ведомство.

Кроме того, на новогодние праздники наблюдался спрос на посещение восточной части республики: Кындыгского минерального источника, Адзгары в Кодорском ущелье, ущелья Ассир в селе Черниговка, поселка Акармара и водопадов в Ткуарчалском районе.

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