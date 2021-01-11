В пользу Сухума: Минтуризма рассказало о турпотоке в новогодние праздники

СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Наибольший процент туристов, посетивших Абхазию в новогодние праздники, предпочли Сухум, сообщили в пресс-службе Министерства туризма.
В Сухуме загрузка номерного фонда составила 80% – это объекты, которые имели соответствующие условия для размещения и принятия гостей, а также развлекательную новогоднюю программу и экскурсионный блок.
"Туристы выбирали объекты размещения для отдыха в период новогодних праздников по следующим критериям: хорошее питание, подогреваемый бассейн, новогодняя программа, экскурсионное обслуживание, расположение отеля (городская черта в приоритете)", - говорится в сообщении.
По Гудаутскому району, в частности по Новому Афону, загруженность объектов отдыха составила 70%.
Новый Афон, в частности Новоафонскую пещеру, посетило 10 737 человек, объем оказанных платных услуг пять миллионов 368 тысяч 500 рублей. За аналогичный период 2020 года – 5 568 человек, с общим объемом оказанных платных услуг в два миллиона 784 тысячи рублей.
По Гагрскому району средний показатель по размещению в объектах, работающих в период новогодних праздников, достиг 65%.
Рицинский парк посетили 18,161 человек, с объемом оказанных платных услуг на сумму 6 миллионов 054 тысячи 100 рублей.
"В 2020 году за этот же период здесь побывали 9 269 человек, объем оказанных платных услуг составил три миллиона 062 тысячи 150 рублей", - отмечает ведомство.
Кроме того, на новогодние праздники наблюдался спрос на посещение восточной части республики: Кындыгского минерального источника, Адзгары в Кодорском ущелье, ущелья Ассир в селе Черниговка, поселка Акармара и водопадов в Ткуарчалском районе.
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