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Более 10 тысяч туристов посетили Новоафонскую пещеру в новогодние праздники

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Новый год в Абхазии (36)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210111/1031600569/Bolee-10-tysyach-turistov-posetili-Novoafonskuyu-pescheru-v-novogodnie-prazdniki.html

На территории пещеры соблюдались все необходимые меры по защите от коронавирусной инфекции – масочный режим, дезинфекция поезда после каждой группы гостей.

СУХУМ, 11 янв – Sputnik. В новогодние праздники 2021 года Новоафонскую пещеру посетило более 10 тысяч человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом рассказал Sputnik замдиректора пещеры Дамей Смыр.

"За новогодние праздники Новоафонскую пещеру посетило 10 737 человек, это на общую сумму 5 миллионов 368 тысяч 500 рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то в прошлом году пещеру посетило 5 тысяч 568 человек, на сумму 2 миллиона 784 тысячи рублей. Разница ощутимая", - сказал Смыр.

По его словам, с большим потоком людей справлялись хорошо, так как в летние сезоны обслуживают и большее количество людей.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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В новогодние праздники пещера работала ежедневно, а с 11 января она вернулась в зимний режим и работает четыре дня в неделю – в среду, четверг, субботу и воскресенье с 10.00 до 18.00

Новоафонская пещера по своим размерам соперничает с самыми именитыми подземельями мира, в том числе с такими гигантами, как Шкоцианская пещера в Югославии и Карлсбадская в США.

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Темы:
Новый год в Абхазии (36)

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