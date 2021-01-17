Катание с видом на море: насколько популярны горнолыжные туры в Абхазию

В честь праздника Sputnik Абхазия выяснил, насколько популярен зимний спорт в Абхазии, где можно покататься и какие перспективы у горнолыжных курортов республики.

Илана Миквабия, Sputnik

Далеко ехать не нужно

С 2016 года представитель компании "Апсны-Хелиски" Александр Бойко организовывает горнолыжные туры в Абхазию. Основные локации тура – Ауадхара и хребет Мамзыщха. По словам Александра, скитур в Абхазии довольно популярен, правда, приезжают кататься в основном туристы, так как специальное снаряжение нужно иметь с собой, его не предоставляют в аренду. Но в запасе есть небольшой набор лыж и снегоступ. Местным жителям, которые обращались в компанию, предоставляли это снаряжение бесплатно, если, конечно, подходил размер лыж. Снегоступы, кстати, подойдут для новичков, которые раньше не занимались зимними видами спорта, на них можно совершить восхождение на Мамзыщху и просто провести весело время, наслаждаясь красивыми пейзажами Абхазии.

В сезоне 2020-2021 горнолыжный тур в Абхазию пользуется особой популярностью, Александр связывает это с закрытием границ и большой заполняемостью Сочинского зимнего курорта "Красная поляна".

"Очень много людей в "Красной поляне", большие очереди на канатной дороге, мало снега, и все это заставляет людей выбраться в Абхазию, здесь они чувствуют уединение, меньше гораздо народа, ну и красиво. Мамзыщха привлекает всех своей красотой, тем, что можно кататься с видом на море", - отметил Бойко.

Когда начинается сезон

Сезон зимних видов спорта в Абхазии начинается по-разному, это зависит от количества снега. Пока спортсмены катались только на Мамзыщхе, с февраля тур начнется и на базе "Аджара" в Ауадхаре. В основном в походы можно ходить до конца марта. Для занятия скитуром не важны погодные условия, эксперты отмечают, что для занятий не мешает даже снегопад.

Что не скажешь о другом виде горнолыжного спорта - хелиски (разновидность горнолыжного спорта, который представляет собой спуск по нетронутым снежным склонам с подъемом к началу спуска на вертолете – ред.). Хелиски невозможно заниматься при снегопаде и тумане. К тому же, этот вид спорта в Абхазии развивается постепенно, так как у него гораздо больше требований и к безопасности, и к гидам, да и удовольствие это не из дешевых, ведь для него нужно арендовать вертолет. В 2020 году с этим видом спорта стало сложнее из-за того, что основная часть опирается на вертолетные компании, а из-за пандемии коронавирусной инфекции владельцы вертолетов ограничены в возможностях.

По словам Бойко, компания стремится к тому, чтобы больше привлекать местных жителей к работе, обучать их. Он отмечает, что компания уже состоит в партнерстве с жителями Абхазии, которые активно увлекаются зимними видами спорта, учатся, и уже некоторые из них неплохо ездят на лыжах.

Местный экстремал

Житель Абхазии Томас Бутба увлекается горными лыжами не так давно – всего четыре года, впервые он попробовал прокатиться на "Красной поляне", после чего у него появилась страсть к этому виду спорта, он начал общаться с экспертами, кататься чаще, набираться опыта.

"А затем я подумал, зачем нам куда-то ехать, на какие-то курорты, если мы сами живем в прекрасной стране, где идеальные условия для катания, у нас одни из лучших гор для горнолыжного спорта", - рассказал Томас.

Он отмечает, что абхазские горы больше для экстремалов, которые хотят съехать с "курортных трасс" и ощутить больше свободы и удовольствия именно на фрирайд-трассах (неподготовленные к катанию на сноубордах и лыжах трассы – прим.). Но при этом есть горы и для новичков, есть и безопасные в плане схода лавин. Из-за того, что в Абхазии море близко к горам, здесь отмечаются хорошие циклоны, благодаря чему снег в горах очень мягкий, что ценится у тех, кто занимается зимними видами спорта.

Катается Томас на Мамзыщхе, не так давно он и еще четверо его друзей, начали доставлять туристов до мест катания, с помощью небольших снегоходов. Он считает этот хребет самым доступным для занятий зимними видами спорта, так как асфальтированная трасса проложена до 1400 метров над уровнем моря, по ней легче добраться, нежели по рицинской. С помощью социальной сети Instagram к нему обращаются люди, чтобы их доставили на Мамзыщху, заявок на новогодние праздники по его словам, было много.

В будущем Томас хочет развивать горнолыжные туры и для местных жителей, так как зимой в Абхазии для молодежи мало развлечений и это был бы отличный способ развлечь их.