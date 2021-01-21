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Туристический поезд "Сочи" совершил шесть рейсов в Абхазию с начала года

© Sputnik / Артур Лебедев
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Ретро-поезд "Сочи" курсирует в Абхазию с августа 2020 года, рейсы продолжились в межсезонье и в зимний период.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Туристический поезд "Сочи" совершил шесть рейсов в Абхазию с начала нового года, рассказал корреспонденту Sputnik начальник пассажирской службы РУП "Абхазская железная дорога" Эмир Агрба.

© Sputnik / Артур Лебедев
Туристический поезд "Сочи" будет ходить из Розы Хутор в Гагру до конца апреля

"Поезд курсирует из Сочи в Гагру с 13 января каждый день, кроме вторника. То есть, он уже совершил шесть рейсов", - уточнил Агрба.

Как ранее сообщалось на сайте РЖД, период курсирования беспересадочных вагонов №930/929 Роза Хутор – Адлер в составе туристического поезда "Сочи" был продлен до конца апреля в целях развития новых туристических маршрутов.

Туристы из горнолыжного кластера Роза Хутор смогут разнообразить свой досуг, совершив однодневную поездку в Республику Абхазия, отмечали в Федеральной пассажирской компании.

С 13 января туристический поезд начал курсировать из Сочи в Гагру, совершая остановки на станциях Адлер, Веселое, Цандрыпш. В Адлере к поезду присоединяют беспересадочные вагоны сообщением Роза Хутор – Адлер.

Туристический поезд "Сочи" начал курсировать по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра с августа 2020 года. Вагоны поезда оформлены в стилистике советской эпохи, при этом полностью соответствуют всем современным требованиям. В меню вагона-ресторана представлен широкий ассортимент блюд русской и абхазской кухни.

Все составы поездов РЖД проходят обязательную санитарную обработку, в связи с пандемией коронавируса увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования.


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