Российские туроператоры оценили спрос на летний отдых в Абхазии

По данным экспертов, Абхазия пока входит в топ-5 самых популярных направлений сезона-2021, занимая четвертое место после курортов Краснодарского края, Крыма и Кавказских Минеральных вод.

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Спрос на летний отдых в Абхазии в 2021 году вырастет от 10 до 20%, в условиях закрытия многих пляжных зарубежных направлений, если не будет введено новых антиковидных ограничений на внутреннем рынке и сезон в Абхазии стартует в привычные сроки. Такие прогнозы дают российские туроператоры.

"Главный аргумент в пользу Абхазии для туристов – это отсутствие необходимости сдавать ПЦР-тест на COVID-19 и получать справки на английском языке, недолгий внутренний перелет в Сочи, а также возможность въезда в регион по российскому паспорту", – отметили в "Интуристе".

В той же компании лидерами направления называют такие курорты, как Гагра, Пицунда, Новый Афон и Сухум. При этом средняя продолжительность отдыха россиян в Абхазии летом составляет 10-14 ночей.

По статистике АЛЕАН, в последние два года Абхазия пользуется спросом и как экскурсионное направление. Именно поэтому в 2021 году туроператор предусмотрел возможность бронирования авторских экскурсионных туров в Абхазию продолжительностью 7 дней/6 ночей на базе отелей в Сухуме. Такой вид бронирования можно будет совместить с пляжным отдыхом.

По наблюдениям туроператоров, в топе спроса на абхазском направлении традиционно высокий сезон: заезды в июле и августе. При этом отмечается интерес к турам и в мае, а вот на сентябрь и позже заявок пока немного.

Эксперты также отмечают, что большинство отелей Абхазии повысили цены на 5-10%. Некоторые отели оставили цены сезона-2020. Однако акция раннего бронирования, которая проходит у туроператоров до 31 марта, позволит нивелировать рост цен на проживание в Абхазии.

В зависимости от категории объекта и сроков заезда скидки на летнее размещение на абхазских курортах сейчас варьируются от 7 до 50%.

По данным на вечер 27 января, минимальные цены пакетных туров в Абхазию с перелетом из Москвы в Сочи и обратно (вылет в Сочи 6 июня) на десять ночей за двоих в отеле 3* с трехразовым питанием составляли:

40,1 тысяч рублей (Сухум)

48,2 тысячи рублей (Гагра).

Цены аналогичных по дате вылета десятидневных турпакетов с перелетом в популярные объекты Абхазии 4* сейчас составляют?

69,3 тысяч рублей (Гагра)

66,1 тысячи рублей (Пицунад) за двоих с трехразовым питанием.

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