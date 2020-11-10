Туроператор АЛЕАН: спрос на отдых в Абхазии летом 2021 года будет повышенный

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Рост туристического потока в Абхазию летом 2021 года может составить 10-15%, и сезон в целом пройдет по оптимистичному сценарию, заявил российский национальный туроператор АЛЕАН.
Для российской компании АЛЕАН Абхазия - одно из ключевых направлений еще с 2011 года. Республика входит в пятерку самых популярных направлений и занимает четвертую строчку после курортов Краснодарского края, Крыма и Кавказских Минеральных вод.
Продажа туров в Абхазию на лето следующего года открыта с 9 ноября. Отмечается, что акция "Ранее бронирование" продлится до марта 2021 года.
При этом основной пик бронирований ожидают в период с января по март следующего года.
Туроператор планирует на летний сезон 2021 года запустить экскурсионные туры по Абхазии продолжительностью 7 дней - 6 ночей на базе отелей в Сухуме.
Туристический сезон в Абхазии в 2020 году начался со значительной задержкой из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Абхазию открыли для туристов 1 августа. По данным Минтуризма республики, с момента открытия российско-абхазской границы до конца октября Абхазию посетили более 600 тысяч туристов.
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