Турбазы в Гагре попали в топ популярных для бронирования в 2021 году

Спрос у туристов, путешествующих семьями и парами, на отдых на туристических базах относительно прошлого года вырос на 6 и 8 процентов.

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Гагра попала в топ популярных направлений для бронирования туристических баз в 2021 году, сообщается на сайте TVIL.RU.

Эксперты отмечают, что туристы в 2021 году предпочитают дешевые варианты отдыха, поближе к природе, поэтому активно бронируют турбазы, расположенные в лесу, на берегу озера или реки.

По статистике, 48% семей бронируют домики на турбазах. Еще 22% пар отдыхают вдвоем на базах отдыха и 12% компаний арендуют коттеджи для поездок за город.

Туристы бронируют домики на турбазах в среднем от одного до 12 ночей и тратят на жилье от одной до 12 тысячи рублей в сутки.

Турбазы обходятся дешевле россиянам в Гагре - за тысячу рублей, и Оленевке, Крым - более двух тысяч.

Сервис бронирования жилья TVIL.RU выявил, где россияне бронируют больше всего туристических баз в 2021 году:

Евпатория (Крым) – 3051 рублей, 13 ночей - средние траты на аренду жилья в сутки, процент бронирований турбаз туристами от всех общего числа заявок - 17%,

Оленевка (Крым) – 2142, рублей, 9 ночей, 17%,

Голубицкая (Краснодарский край) – 767 рублей, 11 ночей, 15%,

Луга (Ленинградская область) – 6396 рублей, 2 ночи, 9%

Ильинский (Карелия) – 4587 рублей, 3 ночи, 7%,

Дмитров (Московская область) – 7000 рублей, 1 ночь, 5%,

Артыбаш (Алтай)– 4700 рублей, 2 ночи, 5%,

Кимовск (Тульская область) – 12000 рублей, 1 ночь, 4%,

Шерегеш (Кемеровская область) – 9400 рублей, 4 ночи, 4%,

Абзаково (Башкирия) – 3900 рублей, 1 ночь, 3%,

Гагра (Абхазия) - 1000 рублей, 5 ночей, 3%.

Ранее министр по туризму Теймураз Хишба в интервью порталу TourDom.ru заявил, что Абхазия планирует принять не менее одного миллиона 100 тысяч туристов из России в 2021 году.

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