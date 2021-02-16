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Абхазия попала в лидеры зарубежных поездок россиян

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210216/1031846423/Abkhaziya-popala-v-lidery-zarubezhnykh-poezdok-rossiyan.html

Приведенные Погранслужбой ФСБ России данные включают в себя показатели не только цифр по "турпотоку", но так же показатели по всем целям визитов.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Абхазия вошла в топ стран, в которые россияне в 2020 году совершили наибольшее количество зарубежных визитов, данные, опубликованные Погранслужбой ФСБ России, размещены на портале АТОР.

Всего в Абхазию россиянами была совершена 2 824 631 поездка, абсолютное большинство – с туристическими целями. При этом в первом квартале 29%, падение в 2020 году по сравнению с 2019 годом на - 41,2%.

В топ-10 попали следующие направления:

  • Абхазия - 2 824 631 поездка,
  • Турция - 2 206 877 поездок,
  • Украина - 1 314 879 поездок,
  • Финляндия - 1 044 648 поездок,
  • Казахстан - 864 055 поездок,
  • Таиланд - 507 478 поездок,
  • Эстония - 469 248 поездок,
  • ОАЭ - 377 084 поездки,
  • Китай - 305 589 поездок,
  • Германия - 303 104 поездки.

Отмечается, что общее количество поездок за рубеж по сравнению с 2019 годом упало на 70,6%. Всего, по данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2020 году граждане России совершили 14 140 027 поездок в зарубежные страны. Это на -70,6% меньше, чем в 2019 году.

Из общего числа поездок россиян за рубеж в 2020 году 42% (5 933 029 поездок) пришлось на страны постсоветского пространства, в том числе в Абхазию. 

Абхазия открыла свою границу для туристов 1 августа. Ограничения на въезд в республику действовали из-за угрозы распространения коронавируса. В конце октября 2020 года министр туризма республики Теймураз Хишба заявил, что Абхазию с 1 августа посетили более 600 тысяч туристов.

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