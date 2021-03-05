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Гудаута попала в топ-городов, о которых туристы оставляют хорошие отзывы

© Sputnik / Бадри Есиава
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210305/1031953495/Gudauta-popapala-v-top-gorodov-o-kotorykh-turisty-ostavlyayut-khoroshie-otzyvy.html

Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, о каких городах туристы чаще всего оставляют положительные отзывы после поездки.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Гудаута попала в топ-городов с высоким рейтингом по отзывам туристов, пишет сервис TVIL.RU.

Отмечается, что средняя стоимость в отелях Гудауты составляет 3306 рублей за десять ночей.

Среди других популярных городов оказались Саратов, Омск, Томск, Барнаул, Чехов, Железноводск, Йошкар-Ола, село Лучистое в Крыму и поселок Листвянка в Иркутской области.

По статистике, туристы бронируют жилье в среднем от 1,4 до 10 ночей и тратят от 1,3 до 9,1 тысячи рублей в сутки.

Отдых в Томске для путешественников будет дешевле, чем в других городах, а в Саратове - дороже.

Абхазия рассчитывает принять у себя в 2021 году не менее одного миллиона 100 тысяч гостей из России.

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