Названы курорты Абхазии, на которых выросло число бронирований на лето

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Сервис бронирования жилья TVIL.RU назвал курорты Абхазии, на которых больше всего выросло число бронирований на лето.
Отмечается, что туристы бронируют отдых в Абхазии от 8 до 15 ночей и тратят от 1,3 до 2,7 тысячи рублей в сутки.
При этом дешевле всего отдохнуть в Гудауте - 1,3 тысячи рублей в сутки, дороже – в Пицунде - 2,7 тысячи рублей в сутки.
Число бронирований на лето относительно прошлого года выросло на семи курортах Абхазии:
- Гагра – 2419 рублей / 11,5 ночи
- Пицунда – 2683 рубля / 11 ночей
- Новый Афон -1984 рубля / 8 ночей
- Сухум – 2441 рубль / 15 ночей
- Цандрыпш – 2399 рублей / 13 ночей
- Алахадзы – 2579 рублей / 10 ночей
- Гудаута – 1305 рубля / 14 ночей
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