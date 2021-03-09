10:06 09 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.43
  • EUR88.93
Поиск

Названы курорты Абхазии, на которых выросло число бронирований на лето

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
Получить короткую ссылку
57 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/1a/1031906598.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210309/1031973182/Nazvany-kurorty-Abkhazii-na-kotorykh-vyroslo-chislo-bronirovaniy-na-leto.html

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в Абхазии в 2020 и 2021 годах.

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Сервис бронирования жилья TVIL.RU назвал курорты Абхазии, на которых больше всего выросло число бронирований на лето.

Отмечается, что туристы бронируют отдых в Абхазии от 8 до 15 ночей и тратят от 1,3 до 2,7 тысячи рублей в сутки.

При этом дешевле всего отдохнуть в Гудауте - 1,3 тысячи рублей в сутки, дороже – в Пицунде - 2,7 тысячи рублей в сутки.

Число бронирований на лето относительно прошлого года выросло на семи курортах Абхазии: 

  • Гагра – 2419 рублей / 11,5 ночи 
  • Пицунда – 2683 рубля / 11 ночей
  • Новый Афон -1984 рубля / 8 ночей
  • Сухум – 2441 рубль / 15 ночей
  • Цандрыпш – 2399 рублей / 13 ночей
  • Алахадзы – 2579 рублей / 10 ночей
  • Гудаута – 1305 рубля / 14 ночей

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Амазонки" в белых халатах: женщины-медики в фотоленте Sputnik
"Как можно больше поводов для улыбок и радости": Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться