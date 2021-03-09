Названы курорты Абхазии, на которых выросло число бронирований на лето

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в Абхазии в 2020 и 2021 годах.

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Сервис бронирования жилья TVIL.RU назвал курорты Абхазии, на которых больше всего выросло число бронирований на лето.

Отмечается, что туристы бронируют отдых в Абхазии от 8 до 15 ночей и тратят от 1,3 до 2,7 тысячи рублей в сутки.

При этом дешевле всего отдохнуть в Гудауте - 1,3 тысячи рублей в сутки, дороже – в Пицунде - 2,7 тысячи рублей в сутки.

Число бронирований на лето относительно прошлого года выросло на семи курортах Абхазии:

Гагра – 2419 рублей / 11,5 ночи

Пицунда – 2683 рубля / 11 ночей

Новый Афон -1984 рубля / 8 ночей

Сухум – 2441 рубль / 15 ночей

Цандрыпш – 2399 рублей / 13 ночей

Алахадзы – 2579 рублей / 10 ночей

Гудаута – 1305 рубля / 14 ночей

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