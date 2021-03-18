Восстановление после коронавируса и не только: что Абхазия предлагает туристу

XXVII Международная туристическая выставка MITT-2021 проходит в в Москве с 16 по 18 марта. Абхазская делегация во главе с министром туризма участвует в ней.

О том, каким Абхазия пользуется спросом среди посетителей выставки, что интересует потенциальных туристов, и какие необычные услуги может предложить республика своим гостям, читайте в материале Sputnik.

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На туристической выставке, которая проходит в Москве, Абхазия пользуется большим спросом. Это отмечают участники MITT-2021.

"Мы в первый раз наблюдаем сумасшедший спрос за последние года три именно на Абхазию. Интерес к Абхазии как к стране с интересной экскурсионной программой. Бывает что-то где-то слышали, но хотят поехать и воочию все посмотреть, бывает что-то в интернете почитали, бывает друзья или родственники уже побывали и по их отзывам. Есть те, кто уже был в Абхазии, но еще раз хотят поехать. Некоторые хотят съездить не просто еще раз, а в третий или четвертый раз. Ажиотаж, честно говоря", - рассказала на радио Sputnik туроператор Елена Добровольская.

Турфирма, которую представляет Добровольская, предлагает стандартные услуги - отдых в отелях и экскурсионные маршруты. Традиционный пляжный отдых в Абхазии по-прежнему продолжает пользоваться спросом.

"Мы продаем стандартные экскурсионные маршруты, отели, которые в этом году были реновированы. Скажем так, выступают в новом качестве. Где-то, например, бассейн появился, где-то отель полностью реконструировали. Сегмент разный. Есть высокий уровень, средний и выше среднего. Все сегменты пользуются спросом. Это радует, потому что обычно Абхазия ассоциировалась со средним уровнем туризма. Мы представляем отели разного уровня и на все есть спрос. Я даже переживаю, хватит ли нам на все дни выставки материала, который мы раздаем. Интерес большой", - отмечает Добровольская.

Гендиректор одного из санаториев Абхазии Елена Клименко рассказывает, что современному туристу помимо хорошего отеля и чистого пляжа важно, чтобы отели предоставляли дополнительные услуги. Для многих, кто планирует семейный отдых, немаловажно наличие детской анимации.

"Большой спрос на отели, которые находятся на первой береговой линии, где есть дополнительные услуги. Помимо пляжного отдыха гости интересуются наличием детской анимации на территории отелей. Большой спрос на семейный отдых. Гости планируют отдых в Абхазии еще по той причине, что Сочи достаточно переполнен. Абхазия является альтернативой Сочи, где без очередей можно спокойно отдохнуть на пляжах. Гости рассматривают это предложение. Многие интересуются вопросами безопасности. Сейчас уже в Абхазии отели предлагают закрытые автостоянки, наличие охраны. Думаю, что туристов эти вопросы уже не должны смущать", - считает Клименко.

По мнению Клименко, Абхазия может быть привлекательной и для тех, кто хочет работать удаленно.

"Многие уже для себя открыли Абхазию. Подходят на выставке к нашему стенду и говорят, что несколько недель назад открыли для себя Абхазию, многое не ожидали увидеть в хорошем смысле. Они отмечают хорошее качество интернета. Это важно для тех, кто выбирают Абхазию местом для удаленной работы. Для них главное, чтобы были хорошие условия для нормальной работы", - добавляет она.

Постковидный тренд

Пандемия коронавируса внесла коррективы в том числе и в туристическую отрасль. Сейчас, как отмечает министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, наиболее популярное направление - медицинский туризм. В этом направлении ведомство уже проводит активную работу.

На выставке MITT министр туризма Абхазии и председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга подписали меморандум о взаимопонимании в сфере туризма. Стороны договорились о создании благоприятных условий для сотрудничества в сфере туризма на принципах партнерства, в пределах своих компетенций и в соответствии с действующим законодательством двух стран.

"Меморандум уже работает и в сфере медицинского туризма, и в сфере детского туризма. Сегодня уже у нас налажены контакты. Более того наши санаторий, которые могут предоставить медицинские услуги, сегодня уже работают с Департаментом туризма Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург - единственный субъект Федерации, где есть комитет медицинского туризма. И мы сделали особый уклон на медицинский туризм. Мы связали данный комитет с теми объектами развлечений, которые отвечают нормам санаторного отдыха. Мы считаем, что Абхазия - прекрасное место для реабилитации тех, кто переболел COVID-19. И мы считаем, что в этом направлений у нас есть большие перспективы в том числе во взаимодействии с Департаментом туризма Санкт-Петербурга", - добавил Хишба.

Многие пансионаты и санаторий уже подстроились под новые тренды. По словам представителя "Курорта Пицунда" Азамата Багателия туроператоры и гостиничные комплексы уже предлагают восстановительный туризм.

"Пандемия внесла коррективы в туристическую отрасль. После ковида стал больше востребованным медицинский туризм. С одной стороны, это вызвало некоторые трудности, но уже многие туроператоры меняют свой профиль, начинают предлагать так называемый восстановительный туризм", - сказал Багателия.

Границы России со многими странами по-прежнему остаются закрытыми. В связи с этим туроператоры ожидают большой спрос на Абхазию.

"По гостиничному бизнесу активность большая. Рекламные материалы расходятся быстро. Такие выставки дают большой результат. Ждем потока туристов. Надеемся, что все-таки сезон 2021 года пройдет очень хорошо. Конкурентами для Абхазии в этом году однозначно будет Турция, Сочи, Египет. И стоимость туров там, насколько я знаю, достаточно низкая. Но все будет зависеть от открытия границ с другими странами", - добавила Елена Клименко.

MITT в 2021 году проходит в Крокус ЭКСПО с 16 по 18 марта. В выставке участвуют более 200 стран, в том числе Малайзия, Мальдивы, Турция, Греция, Болгария, Черногория, Тайланд, Албания, Саксония, Никарагуа и другие.

MITT – это международная выставка и деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний, где поставщики туристических продуктов и услуг встречаются с прямыми потребителями, находят новых клиентов и партнеров по бизнесу.