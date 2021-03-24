Абхазия вошла в топ-15 направлений для семейного отдыха

Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, какие направления самые экономически выгодные для отдыха летом 2021 году.

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Абхазия заняла 15 место в рейтинге направлений для семейного бюджетного отдыха на лето 2021 года, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Топ-5 регионов России, где летних отдых в среднем не превышает 10 000 рублей на семью, составили Воронежская, Волгоградская, Ростовская области, а также Кабардино-Балкария и Татарстан.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в 2021 году и выглядит так:

Пятнадцать самых экономически выгодных направлений на лето 2021 года:

Воронежская область - 1 869 рублей* Волгоградская область – 3 353 рублей Кабардино-Балкария – 4 000 рублей Ростовская область - 6 535 рублей Татарстан – 9 228 рублей Оренбургская область – 13 750 рублей Московская область - 15 548 рублей Ставропольский край – 16 201 рублей Новосибирская область – 17 315 рублей Калининградская область – 17 429 рублей Башкирия (Башкортостан) – 18 529 рублей Ярославская область – 19 007 рублей Ленинградская область – 19 093 рублей Алтай - 24 700 рублей Абхазия – 26 201 рублей

*Средний чек проживания на семью

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