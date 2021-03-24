Абхазия вошла в топ-15 направлений для семейного отдыха

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Абхазия заняла 15 место в рейтинге направлений для семейного бюджетного отдыха на лето 2021 года, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.
Топ-5 регионов России, где летних отдых в среднем не превышает 10 000 рублей на семью, составили Воронежская, Волгоградская, Ростовская области, а также Кабардино-Балкария и Татарстан.
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в 2021 году и выглядит так:
Пятнадцать самых экономически выгодных направлений на лето 2021 года:
- Воронежская область - 1 869 рублей*
- Волгоградская область – 3 353 рублей
- Кабардино-Балкария – 4 000 рублей
- Ростовская область - 6 535 рублей
- Татарстан – 9 228 рублей
- Оренбургская область – 13 750 рублей
- Московская область - 15 548 рублей
- Ставропольский край – 16 201 рублей
- Новосибирская область – 17 315 рублей
- Калининградская область – 17 429 рублей
- Башкирия (Башкортостан) – 18 529 рублей
- Ярославская область – 19 007 рублей
- Ленинградская область – 19 093 рублей
- Алтай - 24 700 рублей
- Абхазия – 26 201 рублей
*Средний чек проживания на семью
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