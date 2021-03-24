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Абхазия вошла в топ-15 направлений для семейного отдыха

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210324/1032072665/Abkhaziya-voshla-v-top-15-napravleniy-dlya-semynogo-otdykha-.html

Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, какие направления самые экономически выгодные для отдыха летом 2021 году.

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Абхазия заняла 15 место в рейтинге направлений для семейного бюджетного отдыха на лето 2021 года, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Топ-5 регионов России, где летних отдых в среднем не превышает 10 000 рублей на семью, составили Воронежская, Волгоградская, Ростовская области, а также Кабардино-Балкария и Татарстан.
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в 2021 году и выглядит так:

Пятнадцать самых экономически выгодных направлений на лето 2021 года:

  1. Воронежская область - 1 869 рублей*
  2. Волгоградская область – 3 353 рублей
  3. Кабардино-Балкария – 4 000 рублей
  4. Ростовская область - 6 535 рублей
  5. Татарстан – 9 228 рублей
  6. Оренбургская область – 13 750 рублей
  7. Московская область - 15 548 рублей
  8. Ставропольский край – 16 201 рублей
  9. Новосибирская область – 17 315 рублей
  10. Калининградская область – 17 429 рублей
  11. Башкирия (Башкортостан) – 18 529 рублей
  12. Ярославская область – 19 007 рублей
  13. Ленинградская область – 19 093 рублей
  14. Алтай - 24 700 рублей
  15. Абхазия – 26 201 рублей

*Средний чек проживания на семью

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