Гагра попала в десятку популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году

Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, какие города популярны для путешествий с детьми в 2021 году.

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Абхазский курорт Гагра вошел в десятку популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

В рейтинге оказались также и такие города, как Евпатория, Анапа, Санкт-Петербург, Шерегеш, Москва и другие. Список был составлен на основании данных бронирований жилья туристами с детьми в 2021 году и выглядит таким образом.

Евпатория – 3196 ₽ / 11,6 ночи *

Анапа - 2498 ₽ / 11 ночей

Санкт-Петербург – 2813 ₽ / 5 ночей

Гагра – 2404 ₽ / 10 ночей

Шерегеш – 8090 ₽ / 3,4 ночи

Москва – 3553 ₽ / 3,3 ночи

Казань - 2630 ₽ / 3 ночи

Ростов-на-Дону – 2306 ₽ / 1,2 ночи

Лахденпохья - 8390 ₽ / 3,5 ночи

Екатеринбург - 2568 ₽ / 2,2 ночи

*Средняя стоимость ночи в отелях

По статистике TVIL.RU, туристы с детьми бронируют жилье от одной до 11 ночей и тратят от 2,3 до 8,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Ростове-на-Дону, дороже — в Лахденпохье.

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