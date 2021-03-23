14:20 23 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.36
  • EUR89.77
Поиск

Гагра попала в десятку популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
Получить короткую ссылку
86 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/0a/1031984696.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210323/1032067048/Gagra-popala-v-desyatku-populyarnykh-gorodov-dlya-puteshestviy-s-detmi-v-2021-godu.html

Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, какие города популярны для путешествий с детьми в 2021 году.

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Абхазский курорт Гагра вошел в десятку популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

В рейтинге оказались также и такие города, как Евпатория, Анапа, Санкт-Петербург, Шерегеш, Москва и другие. Список был составлен на основании данных бронирований жилья туристами с детьми в 2021 году и выглядит таким образом.

  • Евпатория – 3196 ₽ / 11,6 ночи *
  • Анапа - 2498 ₽ / 11 ночей
  • Санкт-Петербург – 2813 ₽ / 5 ночей
  • Гагра – 2404 ₽ / 10 ночей
  • Шерегеш – 8090 ₽ / 3,4 ночи
  • Москва – 3553 ₽ / 3,3 ночи
  • Казань - 2630 ₽ / 3 ночи
  • Ростов-на-Дону – 2306 ₽ / 1,2 ночи
  • Лахденпохья - 8390 ₽ / 3,5 ночи
  • Екатеринбург - 2568 ₽ / 2,2 ночи

*Средняя стоимость ночи в отелях

По статистике TVIL.RU, туристы с детьми бронируют жилье от одной до 11 ночей и тратят от 2,3 до 8,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Ростове-на-Дону, дороже — в Лахденпохье.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Stop Asian Hate: протесты азиатских общин в США
Латвия. "Красная зона": почему медики боятся рассказывать, что творится в больницах
График выплат российских пенсий в Абхазии: март
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться