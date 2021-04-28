Сухум и Гагра вошли в десятку городов, в которых чаще всего бронируют жилье на лето

Абхазия, Крым, Краснодарский край, Ленинградская, Ростовская, Московская области, Карелия, Алтай лидируют в рейтинге самых популярных направлений, где туристы бронируют больше всего квартир и апартаментов на лето.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Сразу два города Абхазии вошли в рейтинг направлений, в которых туристы бронируют чаще всего апартаменты. Рейтинг составлен сервисом бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

По статистике, туристы бронируют жилье на лето от 2 до 14 ночей и тратят на проживание от 2 до 5,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в апартаментах в Сегеже, дороже – в Ялте.

Ялта 5336 рублей 9 ночей * Сочи 3217 рублей 10 ночей Санкт-Петербург 4486 рублей 5 ночей Сухум 2685 рублей 14 ночей Таганрог 2400 рублей 7 ночей Серпухов 3267 рублей 9 ночей Артыбаш 4700 рублей 2 ночи Сегежа 2000 рублей 5 ночей Гагра 5000 рублей 6 ночей Симферополь 2245 рублей 2,5 ночи

*Средняя стоимость ночи в апартаментах

Также сервис TVIL.RU определил какие услуги в апарт-отелях пользуются наибольшим спросом.

Десятку самых популярных услуг составили: холодильник -15%, кондиционер - 14%, интернет Wi-Fi - 13%, набор посуды - 12%, стиральная машинка - 9%, двуспальная кровать - 8%, балкон - 6%, электрочайник - 6%, телевизор - 5% и микроволновая печь - 4,5%.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами на лето 2021 года.

Напомним, что 20 апреля Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из-за рубежа после 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на официальном портале правовой информации. Результат второго теста нужно будет также загрузить на портал Госуслуг.

Ранее сообщалось, что все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта, должны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата.

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