Гагра вошла в десятку популярных городов для путешествий вдвоем

Список составлен на основании данных бронирований квартир туристами на лето 2021 года. Самым востребованным направлением стал Крым, в частности, город Ялта.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Гагра в Абхазии на четвертом месте в рейтинге городов, которые выбирают туристы для отдыха вдвоем этим летом. Рейтинг определил сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Остальные девять городов в списке российские: Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Пятигорск, Калининград, Москва, Петрозаводск, Ростов-на-Дону и Воронеж.

По статистике, пары бронируют жилье на лето от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, дороже – в Ялте.

Чаще всего пары бронируют отели, их доля составляет 77%, и квартиры - 17%. Меньшим спросом для отдыха вдвоем пользуются дома – 5%. В среднем средний чек на двоих на лето составляет 23904 ₽ на неделю.

Ялта – 3374 ₽ / 9 ночей *

Сочи – 2162 ₽ / 10 ночей

Санкт-Петербург – 3207 ₽ / 5 ночей

Гагра – 2592 ₽ / 10 ночей

Пятигорск – 1542 ₽ / 6 ночей

Калининград – 1806 ₽ / 7 ночей

Москва – 3144 ₽ / 4 ночи

Петрозаводск – 2842 ₽ / 6 ночей

Ростов-на-Дону - 3293 ₽ / 1 ночь

Воронеж – 1600 ₽ / 1 ночь

*Средняя стоимость ночи на двоих

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