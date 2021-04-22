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Отдых в Гагре

Гагра вошла в десятку популярных городов для путешествий вдвоем

© Sputnik / Илона Хварцкия
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210422/1032271743/Gagra-voshla-v-desyatku-populyarnykh-gorodov-dlya-puteshestviy-vdvom.html

Список составлен на основании данных бронирований квартир туристами на лето 2021 года. Самым востребованным направлением стал Крым, в частности, город Ялта.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Гагра в Абхазии на четвертом месте в рейтинге городов, которые выбирают туристы для отдыха вдвоем этим летом. Рейтинг определил сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Остальные девять городов в списке российские: Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Пятигорск, Калининград, Москва, Петрозаводск, Ростов-на-Дону и Воронеж.

По статистике, пары бронируют жилье на лето от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, дороже – в Ялте.

Чаще всего пары бронируют отели, их доля составляет 77%, и квартиры - 17%. Меньшим спросом для отдыха вдвоем пользуются дома – 5%. В среднем средний чек на двоих на лето составляет 23904 ₽ на неделю.

  • Ялта – 3374 ₽ / 9 ночей *
  • Сочи – 2162 ₽ / 10 ночей
  • Санкт-Петербург – 3207 ₽ / 5 ночей
  • Гагра – 2592 ₽ / 10 ночей
  • Пятигорск – 1542 ₽ / 6 ночей
  • Калининград – 1806 ₽ / 7 ночей
  • Москва – 3144 ₽ / 4 ночи
  • Петрозаводск – 2842 ₽ / 6 ночей
  • Ростов-на-Дону - 3293 ₽ / 1 ночь
  • Воронеж – 1600 ₽ / 1 ночь

*Средняя стоимость ночи на двоих

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