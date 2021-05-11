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Поесть и отдохнуть: как сделать гастротуризм популярным в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210511/1032394895/Poest-i-otdokhnut-kak-sdelat-gastroturizm-populyarnym-v-Abkhazii.html

Круглый стол на тему "Гастрономический туризм и экскурсии с дегустацией" состоялся в рамках III Международного делового форума "Visit Apsny".

Участники форума обсудили способы организации гастрономического туризма в Абхазии и перспективы его развития.

Асмат Цвижба, Sputnik

Не туризм, а забег

Эксперт научно-экспертного совета Совета Федерации Госдумы России Елена Чурина сказала о том, что то, что в Абхазии называют гастрономическом туризмом, так называть нельзя. Этот процесс можно описать как забег туристов к прилавкам на пути к экскурсионной точке.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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По словам эксперта, гастрономический туризм нужно рассматривать как отдельное направление.

Прежде чем привести туриста к точке дегустации, нужно подготовить его – рассказать историю блюд, способ приготовления, историю традиций, объяснила Чурина.

Для того, чтобы привлечь туриста на гастротуризм, нужно делать акцент на уникальную аутентичную кухню, устраивать фестивали уличной еды на фоне природных достопримечательностей, а не пытаться конкурировать с винными фестивалями, которые проходят по всей Европе, считает эксперт.

"Нужно разрабатывать и искать свои бренды", – добавила она.

Эксперты во всем

По словам руководителя департамента образовательных технологий Федерации рестораторов и отельеров России Светланы Преутеско, в мире и в России наблюдается высокий рост и интерес к гастрономическому туризму. Если раньше он рассматривался лишь частью массового туризма, то теперь выступает как отдельное направление.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Третий Международный деловой форум "Visit Apsny" открылся в Гагре

Несмотря на положительные стороны, в связи с такой тенденцией возникает проблема - подготовка квалифицированных кадров, гидов, требования к которым в этой сфере туризма высоки.

"Уровень знаний гидов должен соответствовать запросам клиента", - объяснила она.

К примеру, по словам Преутеско, гид, проводящий экскурсии в винных дегустационных залах, должен знать историю виноделия, виноградарства, классификацию вин, основы процедуры дегустации.

Президент "Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства" Елена Папиж также предложила создавать для Абхазии событийный календарь для того, чтобы курорт был привлекателен круглогодично, в том числе в сфере гастрономического туризма.

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