Гагра попала в топ-направлений для отдыха с домашними питомцами

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, где туристы предпочтут отдых с домашними питомцами летом 2021 года.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Гагра попала в рейтинг самых популярных курортов, где туристы будут отдыхать с домашними животными летом 2021 года.

В тройку лидеров, помимо Гагры, вошли Ялта и Сочи. В десятку направлений для отдыха с питомцами составили: Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Осташков, Петрозаводск и башкирский курорт Банное.

Десять направлений для отдыха с питомцами этим летом:

Ялта 4517 рублей 8 ночей Сочи 2767 рублей 10 ночей Гагра 2075 рублей 10 ночей Санкт-Петербург 3618 рублей 6 ночей Москва 2677 рублей 4 ночи Ростов-на-Дону 2310 рублей 1 ночь Кисловодск 1468 рублей 10 ночей Осташков 6194 рубля 7 ночей Петрозаводск 4243 рубля 5 ночей Банное 4270 рублей 5 ночей

Согласно данным сервиса TVIL.RU, туристы бронируют отдых с питомцами на лето от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 6 тысяч рублей в сутки.

При этом дешевле всего выйдет отдохнуть в Кисловодске, дороже – в Осташкове.

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