Гагра попала в топ-направлений для отдыха с домашними питомцами

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Гагра попала в рейтинг самых популярных курортов, где туристы будут отдыхать с домашними животными летом 2021 года.
В тройку лидеров, помимо Гагры, вошли Ялта и Сочи. В десятку направлений для отдыха с питомцами составили: Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Осташков, Петрозаводск и башкирский курорт Банное.
Десять направлений для отдыха с питомцами этим летом:
|Ялта
|4517 рублей
|8 ночей
|Сочи
|2767 рублей
|10 ночей
|Гагра
|2075 рублей
|10 ночей
|Санкт-Петербург
|3618 рублей
|6 ночей
|Москва
|2677 рублей
|4 ночи
|Ростов-на-Дону
|2310 рублей
|1 ночь
|Кисловодск
|1468 рублей
|10 ночей
|Осташков
|6194 рубля
|7 ночей
|Петрозаводск
|4243 рубля
|5 ночей
|Банное
|4270 рублей
|5 ночей
Согласно данным сервиса TVIL.RU, туристы бронируют отдых с питомцами на лето от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 6 тысяч рублей в сутки.
При этом дешевле всего выйдет отдохнуть в Кисловодске, дороже – в Осташкове.
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