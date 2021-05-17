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Гагра попала в топ-направлений для отдыха с домашними питомцами

© Sputnik / Акоп Кущян
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210517/1032431460/Gagra-popala-v-top-napravleniy-dlya-otdykha-s-domashnimi-pitomtsami.html

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, где туристы предпочтут отдых с домашними питомцами летом 2021 года.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Гагра попала в рейтинг самых популярных курортов, где туристы будут отдыхать с домашними животными летом 2021 года. 

В тройку лидеров, помимо Гагры, вошли Ялта и Сочи. В десятку направлений для отдыха с питомцами составили: Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Осташков, Петрозаводск и башкирский курорт Банное.

Десять направлений для отдыха с питомцами этим летом:

Ялта 4517 рублей 8 ночей
Сочи 2767 рублей 10 ночей
Гагра 2075 рублей 10 ночей
Санкт-Петербург  3618 рублей 6 ночей
Москва 2677 рублей 4 ночи
Ростов-на-Дону  2310 рублей 1 ночь
Кисловодск  1468 рублей  10 ночей
Осташков 6194 рубля 7 ночей
Петрозаводск 4243 рубля 5 ночей
Банное 4270 рублей 5 ночей

Согласно данным сервиса TVIL.RU, туристы бронируют отдых с питомцами на лето от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 6 тысяч рублей в сутки.

При этом дешевле всего выйдет отдохнуть в Кисловодске, дороже – в Осташкове.

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