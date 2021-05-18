В Ассоциации туроператоров России сделали прогноз на летний сезон в Абхазии

По данным, Ассоциации туроператоров России главными местами отдыха россиян в Абхазии являются Гагра, Пицунда, Новый Афон и Сухум.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. У Абхазии блестящие перспективы на летний сезон 2021 года, несмотря на рост цен в отелях и пансионатах, заявила руководитель ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Российские туристы проявляют высокий интерес к абхазскому направлению. Ломидзе отметила, что в связи с пандемией коронавируса потребительское поведение российских туристов изменилось, сейчас большое внимание уделяют странам ближнего зарубежья.

"Однако страны ближнего зарубежья находятся в разных нишах. Абхазия сейчас в ассортименте подавляющего большинства туроператоров, для россиян это курортное направление наравне с курортами Краснодарского края", - подчеркнула Ломидзе.

По словам главы АТОР, как внутри России, так и за рубежом туристы в первую очередь выбирают отель категории "люкс".

Ранее в АТОР сообщали, что главными местами отдыха россиян в Абхазии являются Гагра, Пицунда, Новый Афон и Сухум. Средняя продолжительность отдыха россиян в Абхазии в летний сезон составляет 10-14 ночей.

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