00:03 19 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.70
  • EUR89.91
Поиск

В Ассоциации туроператоров России сделали прогноз на летний сезон в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
Получить короткую ссылку
756 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/06/1032367257.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210518/1032442929/V-Assotsiatsii-turoperatorov-Rossii-sdelali-prognoz-na-letniy-sezon-v-Abkhazii.html

По данным, Ассоциации туроператоров России главными местами отдыха россиян в Абхазии являются Гагра, Пицунда, Новый Афон и Сухум.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. У Абхазии блестящие перспективы на летний сезон 2021 года, несмотря на рост цен в отелях и пансионатах, заявила руководитель ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Российские туристы проявляют высокий интерес к абхазскому направлению. Ломидзе отметила, что в связи с пандемией коронавируса потребительское поведение российских туристов изменилось, сейчас большое внимание уделяют странам ближнего зарубежья.

"Однако страны ближнего зарубежья находятся в разных нишах. Абхазия сейчас в ассортименте подавляющего большинства туроператоров, для россиян это курортное направление наравне с курортами Краснодарского края", - подчеркнула Ломидзе.

По словам главы АТОР, как внутри России, так и за рубежом туристы в первую очередь выбирают отель категории "люкс".

Ранее в АТОР сообщали, что главными местами отдыха россиян в Абхазии являются Гагра, Пицунда, Новый Афон и Сухум. Средняя продолжительность отдыха россиян в Абхазии в летний сезон составляет 10-14 ночей.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Победители конкурса Istanbul Photo Awards 2021
Зачем Азербайджан стягивает войска на границу с Арменией
График выплат российских пенсий в Абхазии: май
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться