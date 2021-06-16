Новый Афон попал в десятку городов, где можно недорого отдохнуть в июле

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Новый Афон вошел в список десяти городов и курортов, где можно недорого отдохнуть в июле 2021 года, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.
Номер в отеле в этом городе на Черноморском побережье Абхазии можно забронировать в среднем за полторы тысячи рублей в сутки.
По статистике турсервиса, отдых в июле туристы бронируют на период от 2 до 14 ночей и тратят на проживание от 550 рублей до 2,8 тысячи рублей в сутки. Самым дешевым направлением на июль оказалась республика Татарстан.
Список десяти самых дешевых направлений для отдыха в июле выглядит таким образом:
- Москва – 1625 рублей / 3 ночи *
- Соль-Илецк – 1758 рублей / 8 ночей
- Новый Афон – 1579 рублей / 10 ночей
- Ейск – 1986 рублей / 10 ночей
- Ростов-на-Дону - 2685 рублей / 1 ночь
- Морское – 2211 рублей / 11 ночей
- Санкт-Петербург – 2806 рублей / 5 ночей
- Нижний Новгород – 2825 рублей / 2 ночи
- Казань - 550 рублей / 4 ночи
- Владивосток – 1043 рубля / 14 ночей
*Средняя стоимость ночи в июле 2021 года / средняя продолжительность отдыха
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