Новый Афон попал в десятку городов, где можно недорого отдохнуть в июле

Туристический сервис TVIL.RU определил, в каких городах и на каких курортах можно отдохнуть в июле дешевле, чем в Сочи и Ялте.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Новый Афон вошел в список десяти городов и курортов, где можно недорого отдохнуть в июле 2021 года, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Номер в отеле в этом городе на Черноморском побережье Абхазии можно забронировать в среднем за полторы тысячи рублей в сутки.

По статистике турсервиса, отдых в июле туристы бронируют на период от 2 до 14 ночей и тратят на проживание от 550 рублей до 2,8 тысячи рублей в сутки. Самым дешевым направлением на июль оказалась республика Татарстан.

Список десяти самых дешевых направлений для отдыха в июле выглядит таким образом:

Москва – 1625 рублей / 3 ночи *

Соль-Илецк – 1758 рублей / 8 ночей

Новый Афон – 1579 рублей / 10 ночей

Ейск – 1986 рублей / 10 ночей

Ростов-на-Дону - 2685 рублей / 1 ночь

Морское – 2211 рублей / 11 ночей

Санкт-Петербург – 2806 рублей / 5 ночей

Нижний Новгород – 2825 рублей / 2 ночи

Казань - 550 рублей / 4 ночи

Владивосток – 1043 рубля / 14 ночей

*Средняя стоимость ночи в июле 2021 года / средняя продолжительность отдыха

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