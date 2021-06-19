Стопроцентная загрузка: в Минтуризма Абхазии рассказали о начале турсезона

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Загрузка в объектах размещения туристов составляет около 100 процентов, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель министра туризма Абхазии Астамур Барциц.
По его словам, на 11 июня Рицинский национальный реликтовый парк посетили 154 560 человек, 103 826 человек побывали в Новоафонской пещере.
"Это беспрецедентные показатели за всю современную историю туризма Абхазии. Они приближаются к показателям 2016 года, когда у нас была пиковая нагрузка. Думаю сезон пройдет благополучно, потому что бронь подтверждается на все лето", - сказал он.
По словам Барциц, Министерство туризма ведет проверку объектов размещения и туристических фирм на соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций.
"В ходе проверки мы все же видим, что наши граждане сознательно подходят к этой теме и соблюдают рекомендации - масочный режим, социальная дистанция, измеряют температуру при въезде",- сказал он.
Барциц отметит, что больше всего гостей приезжает в Абхазию из Краснодарского края, Москвы и Петербурга.
"Нам нужно доказать, что мы можем принимать гостей не только, когда границы других туристических стран закрыты, но и в другое время, когда проявляется конкуренция. Чтобы люди захотели к нам еще раз вернуться", - считает он.
По мнению Барциц, открытие авиасообщения России с Турцией не сильно скажется на турпотоке в Абхазии, так как люди уже оплатили путевки и не будут менять свои планы.
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