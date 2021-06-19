Стопроцентная загрузка: в Минтуризма Абхазии рассказали о начале турсезона

В Абхазии после снятия ограничений в самом разгаре летний туристический сезон. По статистике, курорты Абхазии попадают в топ направлений для отдыха среди жителей России.

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Загрузка в объектах размещения туристов составляет около 100 процентов, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель министра туризма Абхазии Астамур Барциц.

По его словам, на 11 июня Рицинский национальный реликтовый парк посетили 154 560 человек, 103 826 человек побывали в Новоафонской пещере.

"Это беспрецедентные показатели за всю современную историю туризма Абхазии. Они приближаются к показателям 2016 года, когда у нас была пиковая нагрузка. Думаю сезон пройдет благополучно, потому что бронь подтверждается на все лето", - сказал он.

По словам Барциц, Министерство туризма ведет проверку объектов размещения и туристических фирм на соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

"В ходе проверки мы все же видим, что наши граждане сознательно подходят к этой теме и соблюдают рекомендации - масочный режим, социальная дистанция, измеряют температуру при въезде",- сказал он.

Барциц отметит, что больше всего гостей приезжает в Абхазию из Краснодарского края, Москвы и Петербурга.

"Нам нужно доказать, что мы можем принимать гостей не только, когда границы других туристических стран закрыты, но и в другое время, когда проявляется конкуренция. Чтобы люди захотели к нам еще раз вернуться", - считает он.

По мнению Барциц, открытие авиасообщения России с Турцией не сильно скажется на турпотоке в Абхазии, так как люди уже оплатили путевки и не будут менять свои планы.

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