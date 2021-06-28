Стало известно, будут ли проверять антиковидный статус туристов в Сочи и Абхазии

На Кубани в середине июня стала ухудшаться ситуация с распространением коронавируса, власти региона отреагировали введением обязательной вакцинации для отдельной категории граждан и ужесточением правил для отдыха туристов в средствах размещения.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. На въезде в Краснодарский край справки о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте требовать не будут, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Спешим успокоить тех, кто едет в Краснодарский край к родственникам, в командировку или будет проживать в частном секторе. В постановлении губернатора N369 от 24 июня говорится о требованиях по предъявлению справок о вакцинации или ПЦР-тесте на коронавирус только к заселяющимся в зарегистрированные средства размещения (отели, мини-гостиницы, санатории, пансионаты, хостелы и пр.)", - отмечается в сообщении.

В министерстве курортов края разъяснили, что к средствам размещения относятся и гостевые дома.

Таким образом, согласно текущему постановлению, при въезде в регион на личном автотранспорте, а также в аэропорту или на железнодорожном вокзале, проверять документально антиковидный статус прибывшего не будут.

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Что касается трансфера в Абхазию туристов, прибывающих в Сочи, то он должен пройти без проблем, так как проверок в аэропорту или на въездах в край не предусмотрено, а в республике пока не сообщалось о планах ужесточать условия въезда российских туристов.

"На данный момент у нас нет никаких ограничений, по нашим данным на территории Абхазии ПЦР-тесты либо иные справки не планируется вводить", - сообщили "Вестнику АТОР" в Министерстве туризма Абхазии.

На Кубани в середине июня стала ухудшаться ситуация с распространением коронавируса, власти региона отреагировали введением обязательной вакцинации для отдельной категории граждан и ужесточением правил для отдыха туристов в средствах размещения.