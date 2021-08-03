Абхазский город попал в топ направлений для отдыха вдвоем в "бархатный сезон"

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда можно поехать вдвоем отдохнуть в "бархатный сезон".

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Новый Афон попал в список основных направлений для отдыха вдвоем в "бархатный сезон", об этом сообщает TVIL.RU.

По статистике сервиса, туристы бронируют отдых от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 6 тысяч рублей в сутки.

При этом дешевле всего отдохнуть в Новом Афоне, дороже — в Лахденпохье. А самые популярные для романтического отпуска - Ялта и Сочи.

Десять направлений отдыха:

Ялта 3 559 рублей 8 ночей Сочи 2 195 рублей 9 ночей Санкт-Петербург 2 944 рубля 5 ночей Новый Афон 1 456 рублей 10 ночей Лахденпохья 6 019 рублей 7 ночей Ростов-на-Дону 2 165 рублей 1 ночь Калининград 1 955 рублей 6,5 ночей Казань 2 062 рубля 4 ночи Кисловодск ночей 1 691 рубль 10 ночей Воронеж 1 912 рублей 6 ночей

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами с августа по сентябрь 2021 года.

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