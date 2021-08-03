Абхазский город попал в топ направлений для отдыха вдвоем в "бархатный сезон"

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Новый Афон попал в список основных направлений для отдыха вдвоем в "бархатный сезон", об этом сообщает TVIL.RU.
По статистике сервиса, туристы бронируют отдых от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 6 тысяч рублей в сутки.
При этом дешевле всего отдохнуть в Новом Афоне, дороже — в Лахденпохье. А самые популярные для романтического отпуска - Ялта и Сочи.
Десять направлений отдыха:
|Ялта
|3 559 рублей
|8 ночей
|Сочи
|2 195 рублей
|9 ночей
|Санкт-Петербург
|2 944 рубля
|5 ночей
|Новый Афон
|1 456 рублей
|10 ночей
|Лахденпохья
|6 019 рублей
|7 ночей
|Ростов-на-Дону
|2 165 рублей
|1 ночь
|Калининград
|1 955 рублей
|6,5 ночей
|Казань
|2 062 рубля
|4 ночи
|Кисловодск ночей
|1 691 рубль
|10 ночей
|Воронеж
|1 912 рублей
|6 ночей
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами с августа по сентябрь 2021 года.
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