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Отдых туристов на пляже Черного моря в Абхазии

Туроператоры заявили о рекордной дешевизне туров в Абхазию в августе

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210803/1032963831/Izvestiya-Abkhaziya-bet-rekordy-po-deshevizne-otdykha-v-avguste.html

Нынешний туристический сезон в Республике Абхазия по многим направлениям уже побил показатели 2019 года.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Абхазия бьет рекорды по дешевизне для отдыха туристов в августе, пишут "Известия" со ссылкой на российских туроператоров.

По данным издания, тур в республику на неделю с перелетом через Сочи обойдется в сумму от 15 тысяч рублей на человека на туробъекте с двумя звездами без питания.

При этом самыми доступными по ценам также остаются Турция и Греция, поездка туда на неделю будет стоить 20–25 тысяч рублей на двоих.

Турция остается самым популярным, массовым и выгодным по цене направлением для отдыха, в том числе с детьми. Тур на неделю в августе в отель "три звезды" с питанием «все включено» обойдется в сумму от 25 тысяч рублей при двухместном размещении.

Туристы, приезжающие в Абхазию не должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус, или предъявлять справку о вакцинировании.

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