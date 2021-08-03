Туроператоры заявили о рекордной дешевизне туров в Абхазию в августе

Нынешний туристический сезон в Республике Абхазия по многим направлениям уже побил показатели 2019 года.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Абхазия бьет рекорды по дешевизне для отдыха туристов в августе, пишут "Известия" со ссылкой на российских туроператоров.

По данным издания, тур в республику на неделю с перелетом через Сочи обойдется в сумму от 15 тысяч рублей на человека на туробъекте с двумя звездами без питания.

При этом самыми доступными по ценам также остаются Турция и Греция, поездка туда на неделю будет стоить 20–25 тысяч рублей на двоих.

Турция остается самым популярным, массовым и выгодным по цене направлением для отдыха, в том числе с детьми. Тур на неделю в августе в отель "три звезды" с питанием «все включено» обойдется в сумму от 25 тысяч рублей при двухместном размещении.

Туристы, приезжающие в Абхазию не должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус, или предъявлять справку о вакцинировании.

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