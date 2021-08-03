Эксперт оценил, как антиковидные меры на Кубани отразятся на турсезоне Абхазии

С 1 августа на всех курортах Краснодарского края начали действовать новые антиковидные правила для туристов.

СУХУМ, 3 авг – Sputnik. После введения новых правил для заселения туристов в Краснодарском крае, многие устремились в Абхазию, сказал в интервью радио Sputnik руководитель абхазского направления туроператора "АЛЕАН" Сергей Косилов.

"Не зря такие меры введены в Краснодарском крае, действительно идет рост заболевания. При сознательном отношении туристов его как-то можно остановить. При отсутствии справок и прививок, как условий въезда в Абхазию, весь этот поток может вылиться для республики больными туристами в больницах", - отметил он.

Косилов также добавил, что, несмотря на большой спрос, Абхазия вряд ли вместит такое количество туристов. По его словам, крупные отели уже заполнены, по крайней мере в августе.

Из общего количества туристов Краснодарского крае 30% посещают Абхазию, проинформировал Касилов.

"Что касается осеннего периода, то перспективы хорошие, мы, наверное, впервые получим хороший "бархатный сезон" вплоть до ноября, если никакие внешние факторы на это не повлияют. Сейчас в Абхазии непростая ситуация по COVID-19 и к каким мерам это приведет со стороны государства мы пока не знаем", - сказал руководитель абхазского направления туроператора "АЛЕАН".

Хорошему бархатному туристическому сезону могут помешать открывшаяся Турция и Египет, поездки в эту страну планируют возобновить в ближайшее время.

"Если это все заработает в полной мере, то, конечно, часть туристов выберет именно эти направления", - говорит Касилов.

С 1 августа для заселения в отели Краснодарского края туристы должны предоставить один из комплектов документов: для переболевших – сертификат о перенесенном не более полугода назад заболевании из личного кабинета портала Госуслуг или подтверждающие факт перенесенного заболевания медицинские документы; для привившихся — сертификат о вакцинации из личного кабинета портала "Госуслуг" или справка о прохождении первого этапа вакцинации; для непривитых – справка о медицинском отводе по противопоказаниям и отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за три календарных дня до заселения.

Если ни сертификата, ни медотвода нет — туристу придется не только иметь к моменту заселения отрицательный результат ПЦР-теста, но и дать обязательство, что он привьется в течение трех дней с момента заселения. Прямо в гостинице человек должен подписать добровольное согласие, без которого его просто не заселят.

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