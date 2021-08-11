Гагра вошла в десятку популярных направлений отдыха в выходные в сентябре

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Абхазский курортный город Гагра попал в рейтинг направлений для проведения уикенда в сентябре, сообщает TVIL.RU.
Самыми популярными направлениями на выходные в начале осени оказались Севастополь, Москва, Санкт-Петербург и Калининград.
По статистике сервиса, туристы бронируют отдых в сентябрьские выходные и тратят на проживание от 2 до 5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Анапе, дороже — в Карелии.
Десять направлений отдыха в выходные в сентябре:
- Севастополь – 2967 ₽
- Анапа - 1962,5 ₽
- Москва – 3304 ₽
- Санкт-Петербург – 2550 ₽
- Калининград – 3000 ₽
- Пряжинский район, Карелия - 5000 ₽
- Гагра – 3500 ₽
- Краснодар – 2875 ₽
- Бахчисарай – 2750 ₽
- Красная Поляна – 4990 ₽
*Средняя стоимость ночи в отелях
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре 2021 года.
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