Гагра вошла в десятку популярных направлений отдыха в выходные в сентябре

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда можно поехать на выходные в сентябре.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Абхазский курортный город Гагра попал в рейтинг направлений для проведения уикенда в сентябре, сообщает TVIL.RU.

Самыми популярными направлениями на выходные в начале осени оказались Севастополь, Москва, Санкт-Петербург и Калининград.

По статистике сервиса, туристы бронируют отдых в сентябрьские выходные и тратят на проживание от 2 до 5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Анапе, дороже — в Карелии.

Десять направлений отдыха в выходные в сентябре:

Севастополь – 2967 ₽

Анапа - 1962,5 ₽

Москва – 3304 ₽

Санкт-Петербург – 2550 ₽

Калининград – 3000 ₽

Пряжинский район, Карелия - 5000 ₽

Гагра – 3500 ₽

Краснодар – 2875 ₽

Бахчисарай – 2750 ₽

Красная Поляна – 4990 ₽

*Средняя стоимость ночи в отелях

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре 2021 года.

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