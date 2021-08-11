11:13 11 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.60
  • EUR86.36
Поиск

Гагра вошла в десятку популярных направлений отдыха в выходные в сентябре

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
Получить короткую ссылку
10 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/14/1032660353.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210811/1033016431/Gagra-voshla-v-desyatku-populyarnykh-napravleniy-otdykha-v-vykhodnye-v-sentyabre.html

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда можно поехать на выходные в сентябре.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Абхазский курортный город Гагра попал в рейтинг направлений для проведения уикенда в сентябре, сообщает TVIL.RU.

Самыми популярными направлениями на выходные в начале осени оказались Севастополь, Москва, Санкт-Петербург и Калининград.

По статистике сервиса, туристы бронируют отдых в сентябрьские выходные и тратят на проживание от 2 до 5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Анапе, дороже — в Карелии.

Десять направлений отдыха в выходные в сентябре:

  • Севастополь – 2967 ₽
  • Анапа - 1962,5 ₽
  • Москва – 3304 ₽
  • Санкт-Петербург – 2550 ₽
  • Калининград – 3000 ₽
  • Пряжинский район, Карелия -  5000 ₽
  • Гагра – 3500 ₽
  • Краснодар – 2875 ₽
  • Бахчисарай – 2750 ₽
  • Красная Поляна – 4990 ₽

*Средняя стоимость ночи в отелях

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре 2021 года.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Братский визит: рабочая поездка Аслана Бжания в Южную Осетию
Основной этап совместного российско-таджикско-узбекского учения
Как правильно выбрать арбуз
Как правильно выбрать спелый и сочный арбуз
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться