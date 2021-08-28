Около 7000 туристов посетили "Тамыш Village"  

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. К 27 августа комплекс "Тамыш Village" принял порядка 7000 туристов, рассказал в интервью радио Sputnik директор туробьекта Константин Новиков.

По его словам, турсезон прошел с максимальной нагрузкой. Кроме того, есть уже брони до середины октября и даже на зимние месяцы.

"Мы все делаем, чтобы комплекс был круглогодичным. Зимой будет работать бассейн с подогревом, баня, экскурсионные программы, корпоративы, новогодние мероприятия, мандариновые фуршеты, закрытые веранды", - сказал он .

Новиков отметил, что в комплекс съезжаются туристы от Сибири до Дальнего Востока. Для них в дальнейшем планируется открыть новые экскурсионные маршруты в Восточную Абхазии.

"Мы видим перспективу развития региона, люди с удовольствием едут, развиваются экскурсионные направления. Мы делаем эти направления более доступными и помогаем тем самым развиваться местным предпринимателям. Надеемся, вместе с нами будет развиваться и район. Такие комплексы создают дополнительные рабочие места, трудоустроены многие жители района",- считает директор.

Новиков подчеркнул, что Абхазия привлекательная страна для инвестиций, в том числе долгосрочных, так как страна сама в этом заинтересована.

"Тамыш Village" - это коттеджный комплекс, расположенный на берегу моря, рассчитанный на 1000 мест. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус".