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Около 7000 туристов посетили "Тамыш Village"  

© Foto / facebook / Управление по туризму ТПП РА / PH.S.K
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210828/1033114765/Okolo-7000-turistov-posetili-Tamysh-Village.html

Круглогодичный гостинично-оздоровительный комплекс в селе Тамыш Очамчырского района "Тамыш Village" официально открыли 3 июля.

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. К 27 августа комплекс "Тамыш Village" принял порядка 7000 туристов, рассказал в интервью радио Sputnik директор туробьекта Константин Новиков.

По его словам, турсезон прошел с максимальной нагрузкой. Кроме того, есть уже брони до середины октября и даже на зимние месяцы.

"Мы все делаем, чтобы комплекс был круглогодичным. Зимой будет работать бассейн с подогревом, баня, экскурсионные программы, корпоративы, новогодние мероприятия, мандариновые фуршеты, закрытые веранды", - сказал он .

Новиков отметил, что в комплекс съезжаются туристы от Сибири до Дальнего Востока. Для них в дальнейшем планируется открыть новые экскурсионные маршруты в Восточную Абхазии. 

© Sputnik / Леон Адлейба
Новиков о работе "Тамыш Village": есть перспективы развития Восточной Абхазии

"Мы видим перспективу развития региона, люди с удовольствием едут, развиваются экскурсионные направления. Мы делаем эти направления более доступными и помогаем тем самым развиваться местным предпринимателям. Надеемся, вместе с нами будет развиваться и район. Такие комплексы создают дополнительные рабочие места, трудоустроены многие жители района",- считает директор. 

Новиков подчеркнул, что Абхазия привлекательная страна для инвестиций, в том числе долгосрочных, так как страна сама в этом заинтересована.

"Тамыш Village" - это коттеджный комплекс, расположенный на берегу моря, рассчитанный на 1000 мест. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус".

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