Алексей Воробьев: поражение заставляет вырасти профессионально

Певец, музыкант и судья суперсезона "Ты супер!" Алексей Воробьев рассказал о том, как пережить поражение и как конкурсы закаливают характер.

Певец и музыкант Алексей Воробьев, представлявший Россию на конкурсе Евровидение-2011, сегодня выступает в неожиданной для себя роли. Он - один из членов жюри международного вокального проекта "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей (совместный конкурс телеканала НТВ и агентства Sputnik). В интервью Sputnik он поделился с участниками проекта своим опытом выступлений.

"Я много в своей жизни участвовал в конкурсах, очень много, и я знаю, какое это волнение, как это приятно побеждать. Я знаю, как это больно и горько проигрывать, поэтому я отлично понимаю, через что они проходят и на сцене и за сценой", - сказал Воробьев.

Он посоветовал участникам конкурса научиться управлять своим волнением так, чтобы оно помогало, а не мешало выступать. "Мне повезло. Я стою за сценой и ногой вот так: вперед, вперед. Мое волнение идет мне в плюс. И я надеюсь, что если в своей голове это волнение перевести себе в плюс, то оно будет давать тебе драйв, и ты будешь выступать лучше, чем ты делал на репетиции", - поделился Алексей.

Судья конкурса уверен, что поражение это не всегда плохо. Именно поражение, а не победа, заставляют человека вырасти профессионально, поэтому на конкурсе "Ты супер!" нет проигравших. Все участники суперсезона – настоящие таланты.

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Алексей Воробьев пожелал конкурсантам наслаждаться каждой минутой, проведенной на конкурсе: "Хочется пожелать, чтобы они максимально наслаждались вот этим всем, когда вокруг камеры, когда жюри выставляет баллы, когда зрители кричат и аплодируют. Наслаждайтесь! Потому что такие моменты в жизни они бесценны".

Полную версию интервью с Алексеем Воробьевым смотрите на видео.