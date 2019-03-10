Виктор Дробыш о Лере Адлейба: ты уже народная артистка Абхазии

Алексей Стефанов, Sputnik

За несколько часов до начала грандиозного детского праздника - благотворительного гала-концерта международного вокального конкурса "Ты супер!" в Государственном Кремлевском дворце - на территории Кремля было не многолюдно. Лишь в гримерках за кулисами концертного зала и в скрытых от зрительских глаз фойе кипела работа – участников конкурса готовили к выходу на сцену гримеры, технические сотрудники проверяли аппаратуру.

Над голосом работаю, мальчишек поколачиваю

Валерию Адлейба мы нашли не сразу – оказалось, после того, как ее причесали и загримировали, Лера зашла в гримерку и уснула. "Ой, я все испортила, придется делать прическу заново", - улыбается девушка, поглядывая на себя в зеркало. Встрече с нами она очень рада – агентство Sputnik сыграло большую роль в ее жизни. Первое место, занятое в первом сезоне "Ты супер!", принесло ей известность и любовь в Абхазии и в России. Благодаря подаренной квартире в Сухуме, девочка снова смогла воссоединиться с родителями – она до сих пор не верит, что все это случилось с ней.

"После проекта появилось очень много людей, которые следят за моим творчеством, пишут мне теплые комментарии в интернете – меня, конечно, это очень радует и мотивирует работать", - говорит Лера.

Кажется, с момента нашей первой встречи на старте "Ты супер!", когда еще не было известно, будет ли проект успешным и будет ли у него продолжение, Лера ничуть не изменилась. Она осталась такой же скромной, постоянно улыбающейся девочкой. Разве что стала чуть старше. И теперь ее узнают по всей Абхазии, она выступает на концертах, участвует в социальных проектах и даже успела попробовать себя в роли ведущей на Абхазском телевидении.

"Когда мне подарили квартиру, и мы туда переехали, я же должна была пойти в новую школу и очень волновалась - мне казалось, что одноклассники не станут со мной дружить. Подумают, что я зазвездилась. И когда я вошла в школу, показалось, что в коридорах стоит какой-то гул. И тут двери стали открываться, ребята начали выбегать в коридор и кричать: "Лера приехала! Лера приехала!" А потом мы фотографировались без остановки. Было очень приятно. Даже преподаватели начали спорить, приглашая меня именно в свой класс", - рассказывает участница конкурса.

Лера выбрала класс "Г" и не пожалела – одноклассники, как она говорит, оказались очень добрыми, сразу же принесли ей расписание, рассказали все о школе, познакомили с преподавателями и дали понять, кто из них строгий, а от кого можно ждать поблажек.

© Sputnik / Нина Зотина Лера Адлейба: я счастлива вернуться на проект

"А как мальчики на тебя реагируют? Нет еще поклонников или, может, друга?" - задаю каверзный вопрос юной певице. Она тут же покрывается румянцем: "Нет, мне это неинтересно! Единственное, я мальчишек бью иногда, если они плохо себя ведут. Вот, бывает, сижу, они проходят мимо и за косички дергают, я потом за ними по всей школе бегаю и бью".

Открываю Лере секрет, что так одноклассники проявляют свою симпатию к ней. Девочка краснеет еще сильнее. Но стоит перевести тему на скорое выступление Леры, как она снова становится взрослой серьезной певицей. "Я в Кремле буду выступать уже во второй раз, настрой у меня боевой. Мы много готовились, работали каждый день. Но сегодня - просто концерт, сам конкурс начнется потом. И хочу сказать, у нас совсем нет никакого соперничества, мы все друг друга любим, очень сдружились и плачем, когда кто-то не проходит", - призналась Лера.

Маргарита Симоньян: "Ты супер!" - это добрая фея, Дед Мороз и Снегурочка

Оставляем Леру в гримерке и возвращаемся за сцену Кремлевского дворца, в фойе, откуда узкий коридор ведет к гримеркам. Постепенно подъезжают артисты, которые будут выступать вместе с участниками конкурса "Ты супер!". Приезжает и руководство телекомпании НТВ – генеральный директор Алексей Земский и крестный отец конкурса "Ты супер!", генеральный продюсер Тимур Вайнштейн.

Чем ближе начало концерта, тем заметнее волнение за кулисами. Через громкоговорители объявляют, кому выходить на сцену, а кому готовиться.

Тимур Вайнштейн не отходит от монитора в фойе, на который выведена сцена, и внимательно смотрит, как заполнился зал. Ведь концерт благотворительный и все собранные средства пойдут в фонд проекта "Ты супер!", на помощь талантливым детям, оставшимся без попечения родителей.

Наконец, на сцену вызывают бессменного ведущего конкурса Вадима Такменева, и все начинается. "Их судьбы меняются, но мы не теряем связь с участниками нашего проекта – первого и второго сезонов. Они поверили, что у них есть шанс, что их заметят на большом телевидении, даже если они живут за тысячи километров от Москвы, в интернате, приемной семье или в детском доме, в маленьком поселке или в большом городе. И мы их заметили. Поэтому в суперсезоне участвуют конкурсанты первого и второго сезонов, а также новые ребята, которые, поверьте, ничуть не уступают в таланте нашим старичкам", - говорит Такменев. И приглашает на сцену участников конкурса, которые исполняют гимн "Ты супер!".

Адлейба об участии в новом сезоне "Ты супер!": я мечтала пережить все снова>>

Сразу после этого на сцену выходят Алексей Земский и главный редактор МИА "Россия сегодня" и агентства Sputnik Маргарита Симоньян. Как говорит гендиректор НТВ, представляя ее, "нашего главного спонсора - информационного".

"Мы все в детстве решаем, верить ли нам в существование доброй феи, Деда Мороза и Снегурочки. И в какой-то момент понимаем: нет, не верить. Но все равно своим детям мы будем рассказывать о них, потому что верить в это хочется. А я хочу сказать, что верить в это надо, потому что конкурс "Ты супер!" - это и есть такая добрая фея, Дед Мороз и Снегурочка, потому что этот конкурс по-настоящему меняет жизни людей", - говорит Маргарита Симоньян.

Перечислять всех детей, которым помог Sputnik, она не стала, поскольку это заняло бы весь вечер, но особо выделила Леру Адлейба - девочку с трудной судьбой, которую отыскало наше агентство. Она замечательно пела, даже не зная нот. А благодаря конкурсу и стипендии, которую ей ежемесячно выплачивает агентство Sputnik, Лера теперь занимается с профессиональными преподавателями, и ни у кого уже нет сомнений, что девочка вырастет в большую артистку.

Лера: "Я просто в шоке!"

После официальной части начинается сам концерт. Из-за кулис то и дело выходят звезды в сопровождении участников конкурса "Ты супер!" и пропадают на сцене. Елка и Виталий Толочкин, Алексей Чумаков и Юлия Гречишкина, Евгений Маргулис и Валерия Верногорова, Зара и Вера Ярошик. Очередь доходит и до Леры Адлейба. Участница конкурса спешит на сцену в сопровождении заслуженного артиста России Виктора Дробыша и певицы, финалистки "Новой Фабрики Звезд" Гузель Хасановой. Зрители тепло принимают хит "Найди меня", слова к которому написал брат Хасановой, а музыку Виктор Дробыш.

"Мне вообще везет с Валериями. У меня одна Валерия была, взрослая, теперь вот такая маленькая. Мы растим замену. Это чемпион, действительно победитель и для меня была большая честь оказаться с ней на сцене. Это по большому счету уже народный артист Абхазии", - говорит Виктор Дробыш про Леру Адлейба сразу после выступления и передает ей слово.

"Меня просто переполняют эмоции. Я в шоке! Мне не верится, что только что я пела с таким людьми", - только и смогла сказать Лера.

Виктор Дробыш перехватывает инициативу: "У нас в стране есть проект, где себя могут проявить ребята, у которых иначе не было никаких шансов оказаться на сцене Кремля, на телевидении. Так что проект "Ты супер!" с одной стороны несет добро, а с другой – возможность нам, продюсерам, встретить замечательных детей, которые впоследствии могут стать настоящими народными артистами. Таких талантливых ребят, как Валерия Адлейба", - отметил Виктор Дробыш.

Валерия Адлейба: главный талисман в моей жизни – моя семья>>

Концерт еще продолжался, а Лера ушла в гримерку – приходить в себя после выступления. И морально готовиться к старту самого суперсезона конкурса "Ты супер!". Ведь все только начинается. И теперь каждое воскресенье в 20:10 мы сможем следить за участниками третьего сезона конкурса. Болеть, переживать за них и ждать интригующей развязки, кто же из 57 участников пройдет в финал и станет победителем.