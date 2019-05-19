Валерия Адлейба объявила об уходе из шоу "Ты супер!"

СУХУМ, 19 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Участница проекта "Ты супер! Суперсезон!" Валерия Адлейба заявила о добровольном уходе из шоу после выступления на полуфинальном концерте в воскресенье 19 мая.

В полуфинале Адлейба выступила с песней Rise up и не дожидаясь решения жюри объявила о том, что приняла решение не идти в финал. Певица объяснила, что считает дальнейшее участие в проекте нечестным по отношению к другим участникам.

"Мне кажется, что так справедливо, потому что моя мечта уже сбылась. Я уже получила все, что можно было получить на этом проекте. Главное – я живу вместе со своей семьей. Проект дал мне друзей, которых я никогда не забуду, мы стали большой семьей, родными", – сказала она.

Участница из Абхазии Валерия Адлейба – победительница первого проекта телевизионного шоу "Ты супер!" на канале НТВ.

Новый третий сезон международного конкурса "Ты супер! Суперсезон" стартовал в Москве пятого марта.

Главным отличием третьего сезона стало то, что в нем принимают участие не только 21 новый конкурсант из пяти стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов. Бессменным ведущим в новом сезоне остается Вадим Такменев.

За два года существования проекта "Ты супер!" шоу помогло раскрыть свои вокальные данные и сделать первые шаги в профессиональную музыкальную карьеру 174 талантливым детям. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели долгожданных родителей.

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Недавние участники конкурса "Ты супер!", сегодня частые гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. А победительница второго сезона Диана Анкудинова стала самой популярной среди всех музыкальных роликов на российском YouTube, заняв первое место по просмотрам в 2018 году. Эпизоды проекта на сайте НТВ и на официальном YouTube-канале набрали 300 миллионов просмотров.