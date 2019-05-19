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Ты супер! Суперсезон

Суперсезон проекта "Ты супер!": трансляция завершена

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Темы:
Ты супер! Суперсезон (29)
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© Sputnik

Трансляция суперсезона международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.

Главным отличием третьего сезона стало то, что в нем принимают участие не только 21 новый конкурсант из пяти стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов. Бессменным ведущим в новом сезоне остался Вадим Такменев.

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За два года существования проекта "Ты супер!" шоу помогло раскрыть свои вокальные данные и сделать первые шаги в профессиональную музыкальную карьеру 174 талантливым детям. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели долгожданных родителей.

Недавние участники конкурса "Ты супер!" сегодня частные гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. А победительница второго сезона Диана Анкудинова стала самой популярной среди всех музыкальных роликов на российском YouTube, заняв первое место по просмотрам в 2018 году.

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Эпизоды проекта на сайте НТВ и на официальном YouTube-канале набрали 300 млн просмотров.

Темы:
Ты супер! Суперсезон (29)

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Теги:
"Ты супер!"


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