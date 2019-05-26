23:54 26 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.61
  • EUR72.32
Поиск
Ты супер! Суперсезон

Финал суперсезона проекта "Ты супер!": трансляция завершена

Получить короткую ссылку
Темы:
Ты супер! Суперсезон (35)
364 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik

Трансляция финала суперсезона международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.

Главным отличием третьего сезона стало то, что в нем принимают участие не только 21 новый конкурсант из пяти стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов. Бессменным ведущим в новом сезоне остался Вадим Такменев.

© Sputnik / Томас Тхайцук
За шаг до финала: участница "Ты супер!" Валерия Адлейба встретилась с прессой

За два года существования проекта "Ты супер!" шоу помогло раскрыть свои вокальные данные и сделать первые шаги в профессиональную музыкальную карьеру 174 талантливым детям. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели долгожданных родителей.

Недавние участники конкурса "Ты супер!" сегодня частные гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. А победительница второго сезона Диана Анкудинова стала самой популярной среди всех музыкальных роликов на российском YouTube, заняв первое место по просмотрам в 2018 году.

Виктор Дробыш о Лере Адлейба: ты уже народная артистка Абхазии>>

Эпизоды проекта на сайте НТВ и на официальном YouTube-канале набрали 300 млн просмотров

Темы:
Ты супер! Суперсезон (35)

По теме

Адлейба о решении уйти из "Ты супер!": расстраивает только расставание с друзьями
Получила все, что хотела: путь Валерии Адлейба в шоу "Ты супер!"
Такие обстоятельства: Валерия Адлейба о решении покинуть проект "Ты супер!"
Теги:
"Ты супер!"


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Канны 2019: церемония закрытия международного кинофестиваля
Арбенина и Дробыш рассказали о впечатлениях от финала "Ты супер!"
Главное о донорстве крови
Сдавать или не сдавать: главное о донорстве крови

Соцсети

Sputnikabkhazia