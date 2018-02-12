Шоколадное начало Масленицы: готовим "черное солнце" с клубникой и творогом

Масленица – отличный повод на время забыть о диетах и побаловать себя сытными и вкусными блинчиками. В первый день Масленицы предлагаем простой рецепт шоколадных блинчиков с творогом и клубникой.

Блинчики – главное блюдо Масленицы. Блин символизирует яркое солнышко. Мы предлагаем начать масленичную неделю шоколадными блинами.

Готовить шоколадные блинчики можно по разным рецептам, используя всевозможные ингредиенты. Ваши блинчики могут быть тоньше, толще, слаще или с солоноватым привкусом. Кроме того, их можно печь из разных видов муки (пшеничной, ржаной, кукурузной, гречневой), с яйцами и без.

Для теста нам понадобится:

яйца – 3 штуки;

сахар – 3 ст.л;

молоко – 250 мл;

мука – 300г;

какао – 3ст.л;

ванилин – 2 г;

растительное масло – 4 ст.л;

Яйца вместе с сахаром взбиваем, добавляем молоко, еще раз взбиваем, добавляя муку и какао. В тесто добавляем ванилин и растительное масло.

Для начинки нужно:

творог – 350 г;

сахарная пудра – 5 ст.л;

ванилин – 2 г;

сливки 35% – 100 мл;

свежая клубника – 150 г.

Для начинки подойдет любой творог. Желательно, чтобы он был не слишком жидким. Сливок можно добавлять столько, сколько хотите. Главное, чтобы консистенция вас устраивала. Моя начинка получилась густой. Можно в начинку добавить клубничное пюре или джем, чтобы было еще слаще и интереснее.

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