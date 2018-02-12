Клубнично-шоколадное начало масленицы

Масленица – отличный повод на время забыть о диетах и побаловать себя сытными и вкусными блинчиками. В первый день Масленицы предлагаем простой рецепт шоколадных блинчиков с творогом и клубникой.

Sputnik, Анжелика Бения.

Блинчики – главное блюдо Масленицы. Блин символизирует яркое круглое солнышко, то есть приход весны и тепла. Масленица отмечается как прощание с холодной зимой и встреча теплой солнечной весны. В Абхазии зимы настоящей в этом году пока не было, то есть солнечных дней зимой у нас достаточно, поэтому можно солнышко изображать шоколадным.

Каждая хозяйка обязана хотя бы раз в масленичную неделю напечь блинов. Можно удивить своих родных и гостей? выбрав необычные рецепты, а можно обрадовать домашних сладкоежек, приготовив обычные шоколадные блинчики с клубникой и творогом.

Для теста нам понадобится:

яйца – 3 штуки;

сахар – 3 ст.л;

молоко – 250 мл;

мука – 300г;

какао – 3ст.л;

ванилин – 2 г;

растительное масло – 4 ст.л;

Яйца вместе с сахаром взбиваем, добавляем молоко, еще раз взбиваем, добавляя муку и какао. В тесто добавляем ванилин и растительное масло.

Шоколадный цвет можно получить не только с помощью порошка какао, но и добавив в тесто заварное кофе или растопленный шоколад.

Нужно сказать, что выпекаются шоколадные блинчики так же, как и простые. Вы можете экспериментировать с рецептом, добавляя кефир или сметану. Можно увеличить количество яиц, так тесто получится эластичнее, и блины будут толще. Когда яиц мало, блины получаются тонкие и легкие.

На эластичность выпечки также влияет и количество сахара: сладкие блины лучше печь пышными, не тонкими, так как большое количество сахара делает блины ломкими.

Сковороду перед выпеканием нужно хорошо нагреть, иначе блины будут прилипать. Не знаю, как у вас, первый блин на сковородке у меня всегда комом.

Когда наши шоколадные блинчики уже готовы, начинаем готовить начинку.

Для этого нам необходимо:

творог – 350 г;

сахарная пудра – 5 ст.л;

ванилин – 2 г;

сливки 35% – 100 мл;

свежая клубника – 150 г.

Для начинки подойдет любой творог. Желательно, чтобы он был не слишком жидким. Сливок можно добавлять столько, сколько хотите. Главное, чтобы консистенция вас устраивала. Моя начинка получилась густой. Можно в начинку добавить клубничное пюре или джем, чтобы было еще слаще и интереснее.

Смешиваем в миске творог, сахарную пудру, ванилин и сливки. Хорошо перемешиваем венчиком или миксером. Отправляем в пышную белоснежную смесь нарезанную кусочками клубнику и перемешиваем. Осталось начинить блины приготовленной творожно-клубничной начинкой. Выкладываем на блинчик 1-2 столовой ложки и заворачиваем как душе угодно.

Видео приготовления шоколадных блинов смотрите здесь>>