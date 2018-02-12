Клубнично-шоколадное начало масленицы

Sputnik, Анжелика Бения.
Блинчики – главное блюдо Масленицы. Блин символизирует яркое круглое солнышко, то есть приход весны и тепла. Масленица отмечается как прощание с холодной зимой и встреча теплой солнечной весны. В Абхазии зимы настоящей в этом году пока не было, то есть солнечных дней зимой у нас достаточно, поэтому можно солнышко изображать шоколадным.
Каждая хозяйка обязана хотя бы раз в масленичную неделю напечь блинов. Можно удивить своих родных и гостей? выбрав необычные рецепты, а можно обрадовать домашних сладкоежек, приготовив обычные шоколадные блинчики с клубникой и творогом.
Для теста нам понадобится:
яйца – 3 штуки;
сахар – 3 ст.л;
молоко – 250 мл;
мука – 300г;
какао – 3ст.л;
ванилин – 2 г;
растительное масло – 4 ст.л;
Яйца вместе с сахаром взбиваем, добавляем молоко, еще раз взбиваем, добавляя муку и какао. В тесто добавляем ванилин и растительное масло.
Шоколадный цвет можно получить не только с помощью порошка какао, но и добавив в тесто заварное кофе или растопленный шоколад.
Нужно сказать, что выпекаются шоколадные блинчики так же, как и простые. Вы можете экспериментировать с рецептом, добавляя кефир или сметану. Можно увеличить количество яиц, так тесто получится эластичнее, и блины будут толще. Когда яиц мало, блины получаются тонкие и легкие.
На эластичность выпечки также влияет и количество сахара: сладкие блины лучше печь пышными, не тонкими, так как большое количество сахара делает блины ломкими.
Сковороду перед выпеканием нужно хорошо нагреть, иначе блины будут прилипать. Не знаю, как у вас, первый блин на сковородке у меня всегда комом.
Когда наши шоколадные блинчики уже готовы, начинаем готовить начинку.
Для этого нам необходимо:
творог – 350 г;
сахарная пудра – 5 ст.л;
ванилин – 2 г;
сливки 35% – 100 мл;
свежая клубника – 150 г.
Для начинки подойдет любой творог. Желательно, чтобы он был не слишком жидким. Сливок можно добавлять столько, сколько хотите. Главное, чтобы консистенция вас устраивала. Моя начинка получилась густой. Можно в начинку добавить клубничное пюре или джем, чтобы было еще слаще и интереснее.
Смешиваем в миске творог, сахарную пудру, ванилин и сливки. Хорошо перемешиваем венчиком или миксером. Отправляем в пышную белоснежную смесь нарезанную кусочками клубнику и перемешиваем. Осталось начинить блины приготовленной творожно-клубничной начинкой. Выкладываем на блинчик 1-2 столовой ложки и заворачиваем как душе угодно.