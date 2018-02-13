Острая начинка: готовим блины с перцем для Масленицы

С 12 по 18 февраля отмечается Масленица. Чтобы в масленичную неделю блинчики никому не надоели, будем предлагать вам простые и интересные рецепты вкусных блинов.

Блины – универсальное блюдо, их можно готовить сладкими или солеными, есть пустыми или экспериментировать с начинками. Представляю свой второй рецепт нежных блинчиков с острой начинкой: мясо, грибы и перец.

Для приготовления теста для блинов нам понадобятся следующие продукты:

Молоко – 200 мл;

растительное масло – 3 ст.л;

соль – 1 ч.л;

сахар – 1 ч.л;

яйцо – 1 штука;

мука – 100 г.

Для начинки нам понадобится:

сливочное масло – для жарки;

острый и болгарский перец – 2 штуки;

фарш – 350 г;

грибы – 200 г;

специи, чеснок и зелень – по вкусу.

Фарш (можно использовать говяжий, свиной или куриный) обжариваем до готовности на сливочном масле с болгарским и острым перцем (можно добавить и репчатый лук) и специями. Начинка получается очень сытной и сочной.

О том, как приготовить блины с перцем читайте здесь>>