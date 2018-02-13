Острая начинка: готовим блины с перцем для Масленицы

Блины – универсальное блюдо, их можно готовить сладкими или солеными, есть пустыми или экспериментировать с начинками. Представляю свой второй рецепт нежных блинчиков с острой начинкой: мясо, грибы и перец.
Для приготовления теста для блинов нам понадобятся следующие продукты:
Молоко – 200 мл;
растительное масло – 3 ст.л;
соль – 1 ч.л;
сахар – 1 ч.л;
яйцо – 1 штука;
мука – 100 г.
Для начинки нам понадобится:
сливочное масло – для жарки;
острый и болгарский перец – 2 штуки;
фарш – 350 г;
грибы – 200 г;
специи, чеснок и зелень – по вкусу.
Фарш (можно использовать говяжий, свиной или куриный) обжариваем до готовности на сливочном масле с болгарским и острым перцем (можно добавить и репчатый лук) и специями. Начинка получается очень сытной и сочной.