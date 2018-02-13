21:34 13 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Блины с мясом

Масленица, день второй: блины с мясом и грибами

© Sputnik Анжелика Бения
В Абхазии
Получить короткую ссылку
6941

С 12 по 18 февраля отмечается Масленица. Чтобы в масленичную неделю блинчики никому не надоели, будем предлагать вам простые и интересные рецепты вкусных блинов.

Sputnik, Анжелика Бения.

Блины – универсальное блюдо, их можно готовить сладкими или солеными, есть пустыми или экспериментировать с начинками.

Представляю свой второй рецепт нежных блинчиков с острой начинкой: мясо, грибы и перец.

Блины с мясом – это очень вкусно, но начинку можно сделать интереснее и сочнее, если добавить в фарш грибы и острый перец.

Рецепт запомнить несложно.

Для приготовления теста для блинов нам понадобятся следующие продукты:

Молоко –  200 мл;

растительное масло – 3 ст.л;

соль –  1 ч.л;

сахар – 1 ч.л;

яйцо – 1 штука;

мука – 100 г.

В глубокой посуде нужно смешать молоко, соль, сахар, подсолнечное масло и куриное яйцо. Добавляем просеянную пшеничную муку, взбиваем жидкое тесто. Тесто по этому рецепту получается нежным, тонким и эластичным.

Раскаляем сковороду, обжариваем блинчики до румяного цвета.

Теперь приступаем к начинке. Для нее нам понадобится:

сливочное масло – для жарки;

острый и болгарский перец – 2 штуки;

фарш – 350 г;

грибы – 200 г;

специи, чеснок и зелень – по вкусу.

Фарш (можно использовать говяжий, свиной или куриный) обжариваем до готовности на сливочном масле с болгарским и острым перцем (можно добавить и репчатый лук) и специями. Начинка получается очень сытной и сочной.

Такие блины можно подавать к столу и в теплом, и в холодном виде.

Такое блюдо можно приготовить и к праздничному столу, к домашнему обеду или ужину. Можно фаршированные блины отправить в холодильник, чтобы потом быстро разогреть и сытно поесть.

Видео о том, как готовить блины с мясом и грабами смотрите здесь>>

 

По теме

Клубнично-шоколадное начало масленицы
Шоколадное начало Масленицы: готовим "черное солнце" с клубникой и творогом



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Круглый стол
    Воевали за справедливость

    В преддверии 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана за круглым столом в Цхинвале ветераны той войны рассказали о нелегкой службе в далекой стране.

  • Конференция Налоги, прозрачность, развитие
    Налоговая среда

    В парламенте Азербайджана заявили, что налоговая нагрузка не должна расти, и объяснили, за счет чего может увеличиться сумма собираемых налогов.

  • Армянская АЭС
    А судьи кто?

    Замминистра энергетики Армении рассказал, что у Еревана и Евросоюза разные взгляды на безопасность Мецаморской АЭС, но решать будут не они.

  • Кэри-Хироюки Тагава, архивное фото
    Хочу в казахи!

    Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава заявил о своем желании принять гражданство Казахстана.

  • Председатель Государственного комитета национальной безопасности страны Абдиль Сегизбаев на приеме у президента КР Сооронбая Жээнбекова
    С вас и начнем!

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков дал первые поручения в рамках кампании по борьбе с коррупцией – с кого решено начать проверки?

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    В шаге от пропасти

    За прошлый год в мире не удалось погасить ни один вооруженный конфликт, более того, напряжение продолжает расти, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

  • Военный эксперт Иван Коновалов
    Хитрый ход

    Эксперт рассказал, с какой целью Латвия потратит более ста миллионов евро на покупку израильских противотанковых ракетных систем Spike.

  • Самогон с закуской, архивное фото
    Сахар, дрожжи и вода

    Зачем депутаты Сейма просят узаконить в Литве производство самогона и опыт каких европейских государств приводят в пример?

  • Глава Академии наук Молдовы Георгий Дука
    Шаткое кресло

    Глава Академии наук Молдовы Георге Дука может лишиться должности – парламент готовится создать специальную комиссию.

  • Велоспорт
    Кручу педали, кручу

    Таджикские спортсмены впервые приняли участие в чемпионате Азии по велоспорту в городе Нейпьидо в Мьянме.

  • Учения стран ШОС в Кыргызстане
    Главный союзник

    Россия остается главным союзником Узбекистана в борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом, так считают 72% опрошенных граждан республики.

  • Митинг в знак протеста против подписания договора по Rail Baltic
    Поезд в огне

    В Таллинне обсудят проблемный проект трансбалтийской железной дороги Rail Baltic – почему в нынешнем виде его одобряют не все политические силы?

  • Круглый стол
    Воевали за справедливость

    В преддверии 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана за круглым столом в Цхинвале ветераны той войны рассказали о нелегкой службе в далекой стране.

  • Конференция Налоги, прозрачность, развитие
    Налоговая среда

    В парламенте Азербайджана заявили, что налоговая нагрузка не должна расти, и объяснили, за счет чего может увеличиться сумма собираемых налогов.

  • Армянская АЭС
    А судьи кто?

    Замминистра энергетики Армении рассказал, что у Еревана и Евросоюза разные взгляды на безопасность Мецаморской АЭС, но решать будут не они.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Кто на свете всех милее: россиянки на Олимпиаде 2018
Острая начинка: готовим блины с перцем для Масленицы
Острая начинка: готовим блины с перцем для Масленицы
Конституционный суд Абхазии
Сформирован Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia