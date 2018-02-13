Масленица, день второй: блины с мясом и грибами

Sputnik, Анжелика Бения.
Блины – универсальное блюдо, их можно готовить сладкими или солеными, есть пустыми или экспериментировать с начинками.
Представляю свой второй рецепт нежных блинчиков с острой начинкой: мясо, грибы и перец.
Блины с мясом – это очень вкусно, но начинку можно сделать интереснее и сочнее, если добавить в фарш грибы и острый перец.
Рецепт запомнить несложно.
Для приготовления теста для блинов нам понадобятся следующие продукты:
Молоко – 200 мл;
растительное масло – 3 ст.л;
соль – 1 ч.л;
сахар – 1 ч.л;
яйцо – 1 штука;
мука – 100 г.
В глубокой посуде нужно смешать молоко, соль, сахар, подсолнечное масло и куриное яйцо. Добавляем просеянную пшеничную муку, взбиваем жидкое тесто. Тесто по этому рецепту получается нежным, тонким и эластичным.
Раскаляем сковороду, обжариваем блинчики до румяного цвета.
Теперь приступаем к начинке. Для нее нам понадобится:
сливочное масло – для жарки;
острый и болгарский перец – 2 штуки;
фарш – 350 г;
грибы – 200 г;
специи, чеснок и зелень – по вкусу.
Фарш (можно использовать говяжий, свиной или куриный) обжариваем до готовности на сливочном масле с болгарским и острым перцем (можно добавить и репчатый лук) и специями. Начинка получается очень сытной и сочной.
Такие блины можно подавать к столу и в теплом, и в холодном виде.
Такое блюдо можно приготовить и к праздничному столу, к домашнему обеду или ужину. Можно фаршированные блины отправить в холодильник, чтобы потом быстро разогреть и сытно поесть.
Видео о том, как готовить блины с мясом и грабами смотрите здесь>>