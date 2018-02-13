Масленица, день второй: блины с мясом и грибами

С 12 по 18 февраля отмечается Масленица. Чтобы в масленичную неделю блинчики никому не надоели, будем предлагать вам простые и интересные рецепты вкусных блинов.

Sputnik, Анжелика Бения.

Блины – универсальное блюдо, их можно готовить сладкими или солеными, есть пустыми или экспериментировать с начинками.

Представляю свой второй рецепт нежных блинчиков с острой начинкой: мясо, грибы и перец.

Блины с мясом – это очень вкусно, но начинку можно сделать интереснее и сочнее, если добавить в фарш грибы и острый перец.

Рецепт запомнить несложно.

Для приготовления теста для блинов нам понадобятся следующие продукты:

Молоко – 200 мл;

растительное масло – 3 ст.л;

соль – 1 ч.л;

сахар – 1 ч.л;

яйцо – 1 штука;

мука – 100 г.

В глубокой посуде нужно смешать молоко, соль, сахар, подсолнечное масло и куриное яйцо. Добавляем просеянную пшеничную муку, взбиваем жидкое тесто. Тесто по этому рецепту получается нежным, тонким и эластичным.

Раскаляем сковороду, обжариваем блинчики до румяного цвета.

Теперь приступаем к начинке. Для нее нам понадобится:

сливочное масло – для жарки;

острый и болгарский перец – 2 штуки;

фарш – 350 г;

грибы – 200 г;

специи, чеснок и зелень – по вкусу.

Фарш (можно использовать говяжий, свиной или куриный) обжариваем до готовности на сливочном масле с болгарским и острым перцем (можно добавить и репчатый лук) и специями. Начинка получается очень сытной и сочной.

Такие блины можно подавать к столу и в теплом, и в холодном виде.

Такое блюдо можно приготовить и к праздничному столу, к домашнему обеду или ужину. Можно фаршированные блины отправить в холодильник, чтобы потом быстро разогреть и сытно поесть.

Видео о том, как готовить блины с мясом и грабами смотрите здесь>>