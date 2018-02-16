"Ай да Масленица!": готовим блины с клубничным джемом

На пятый день Масленицы, по старинному преданию, блины готовят тещи и угощают своих зятей. Для проведения обряда "тещиных посиделок" мы предлагаем рецепт блинов с джемом.

Рецепт запомнить несложно, так как готовим тесто такое же, как для "обыкновенных" блинов.

Для приготовления теста для блинов нам понадобятся следующие продукты:

∙ 2 стакана муки

∙ 3 куриных яйца

∙ Сахар 100 граммов

∙ Масло 2 ст. л

∙ 2 стакана молока

∙ 1 ч. ложка соли

Приготовление:

Отделите желтки от белков, разотрите белки с сахаром, понемногу вливая в полученную смесь молоко. Следом добавьте соль и масло.

Осторожно всыпьте муку и размешайте до однородной массы, чтобы не осталось комочков. После выпекания блинов, фаршируем их начинкой, в данном случае — клубничным джемом.

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