День пятый: блины от "тещиных посиделок" с клубничным джемом

Каждый день "Сырной недели" имеет свое название и связан с определенными обрядами. На пятый день масленицы проводят обряд "тещины посиделки", или "тещины вечеринки".

Sputnik

Начинки для блинов могут быть самые разные: сладкие, фруктовые, творожные, овощные, грибные, мясные и куриные. К концу масленичной недели предлагаем рецепт блинов с клубничным джемом.

Рецепт запомнить несложно, так как готовим тесто такое же, как для "обыкновенных" блинов.

Для приготовления теста для блинов нам понадобятся следующие продукты:

∙ 2 стакана муки

∙ 3 куриных яйца

∙ Сахар 100 граммов

∙ Масло 2 ст. л

∙ 2 стакана молока

∙ 1 ч. ложка соли

Приготовление:

Отделите желтки от белков, разотрите белки с сахаром, понемногу вливая в полученную смесь молоко. Следом добавьте соль и масло.

Осторожно всыпьте муку и размешайте до однородной массы, чтобы не осталось комочков.

После выпекания блинов фаршируем их начинкой, в данном случае — клубничным джемом.

И важно, если планируется печь блины с начинкой, делайте тесто консистенции жидкой сметаны, а не очень жидкой.

Видео смотрите здесь>>