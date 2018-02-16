День пятый: блины от "тещиных посиделок" с клубничным джемом

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Начинки для блинов могут быть самые разные: сладкие, фруктовые, творожные, овощные, грибные, мясные и куриные. К концу масленичной недели предлагаем рецепт блинов с клубничным джемом.
Рецепт запомнить несложно, так как готовим тесто такое же, как для "обыкновенных" блинов.
Для приготовления теста для блинов нам понадобятся следующие продукты:
∙ 2 стакана муки
∙ 3 куриных яйца
∙ Сахар 100 граммов
∙ Масло 2 ст. л
∙ 2 стакана молока
∙ 1 ч. ложка соли
Приготовление:
Отделите желтки от белков, разотрите белки с сахаром, понемногу вливая в полученную смесь молоко. Следом добавьте соль и масло.
Осторожно всыпьте муку и размешайте до однородной массы, чтобы не осталось комочков.
После выпекания блинов фаршируем их начинкой, в данном случае — клубничным джемом.
И важно, если планируется печь блины с начинкой, делайте тесто консистенции жидкой сметаны, а не очень жидкой.