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Блины с клубничным джемом

День пятый: блины от "тещиных посиделок" с клубничным джемом

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Каждый день "Сырной недели" имеет свое название и связан с определенными обрядами. На пятый день масленицы проводят обряд "тещины посиделки", или "тещины вечеринки".

Sputnik
Начинки для блинов могут быть самые разные: сладкие, фруктовые, творожные, овощные, грибные, мясные и куриные. К концу масленичной недели предлагаем рецепт блинов с клубничным джемом.

Рецепт запомнить несложно, так как готовим тесто такое же, как для "обыкновенных" блинов.

Для приготовления теста для блинов нам понадобятся следующие продукты:

∙    2 стакана муки
∙    3 куриных яйца
∙    Сахар 100 граммов
∙    Масло 2 ст. л
∙    2 стакана молока
∙    1 ч. ложка соли

Приготовление:

Отделите желтки от белков, разотрите белки с сахаром, понемногу вливая в полученную смесь молоко. Следом добавьте соль и масло.

Осторожно всыпьте муку и размешайте до однородной массы, чтобы не осталось комочков.

После выпекания блинов фаршируем их начинкой, в данном случае — клубничным джемом.

И важно, если планируется печь блины с начинкой, делайте тесто консистенции жидкой сметаны, а не очень жидкой.

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