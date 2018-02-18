На вкус как амгиал: готовим кукурузные блины с сыром

Кукурузная мука для блинов не очень популярна, но очень полезна. В Абхазии на кукурузной муке варят мамалыгу. Раньше из такой муки абхазы пекли хлеб, назывался он – амгиал. В кукурузной муке содержится большое количество витаминов, микроэлементов и отсутствует глютен, а это значит, что кукурузные блины очень полезны.
Для теста нам понадобится:
кукурузная мука – 250 гр;
пшеничная мука – 50 гр;
молоко – 300 мл;
кефир – 200 мл;
сметана – 50 гр;
сливочное масло – 50 гр;
гашеная сода или разрыхлитель – 4 гр;
яйца – 2 штуки;
соль и сахар – 5 гр.
Для начинки нам нужны:
сыр – 100 гр;
творог – 50 гр;
зелень и чеснок – по вкусу.
Распределив тесто на раскаленной сковородке, мы доем блинчику хорошо пожариться с одной стороны, переворачиваем, пока жарится другая сторона, кладем на поверхность блинчика немного начинки и закрываем другой стороной. Жарим до золотистого цвета.
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