На вкус как амгиал: готовим кукурузные блины с сыром

Sputnik Абхазия в течение недели предлагал вам разнообразные рецепты блинов на Масленицу. Сегодня, в последний день масленицы, будем готовить блины из кукурузной муки с сырной начинкой.

Кукурузная мука для блинов не очень популярна, но очень полезна. В Абхазии на кукурузной муке варят мамалыгу. Раньше из такой муки абхазы пекли хлеб, назывался он – амгиал. В кукурузной муке содержится большое количество витаминов, микроэлементов и отсутствует глютен, а это значит, что кукурузные блины очень полезны.

Для теста нам понадобится:

кукурузная мука – 250 гр;

пшеничная мука – 50 гр;

молоко – 300 мл;

кефир – 200 мл;

сметана – 50 гр;

сливочное масло – 50 гр;

гашеная сода или разрыхлитель – 4 гр;

яйца – 2 штуки;

соль и сахар – 5 гр.

Для начинки нам нужны:

сыр – 100 гр;

творог – 50 гр;

зелень и чеснок – по вкусу.

Распределив тесто на раскаленной сковородке, мы доем блинчику хорошо пожариться с одной стороны, переворачиваем, пока жарится другая сторона, кладем на поверхность блинчика немного начинки и закрываем другой стороной. Жарим до золотистого цвета.

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