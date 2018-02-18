Последний день: кукурузные блины для Масленицы

Sputnik Абхазия в течение недели предлагал вам разнообразные рецепты блинов на Масленицу. Сегодня, в последний день масленицы, будем готовить блины из кукурузной муки с сырной начинкой.

Анжелика Бения, Sputnik

Кукурузная мука для блинов не очень популярна, но очень полезна. В Абхазии на кукурузной муке варят мамалыгу. Раньше из такой муки абхазы пекли хлеб, назывался он – амгиал. В кукурузной муке содержится большое количество витаминов, микроэлементов и отсутствует глютен, а это значит, что кукурузные блины очень полезны.

Чтобы блины получились ярко-желтые, солнечного цвета можно взять и муку желтой кукурузы, которую выращивали еще племена Ацтеков, Майя и предки абхазов.

Для теста нам понадобится:

кукурузная мука – 250 гр;

пшеничная мука – 50 гр;

молоко – 300 мл;

кефир – 200 мл;

сметана – 50 гр;

сливочное масло – 50 гр;

гашеная сода или разрыхлитель – 4 гр;

яйца – 2 штуки;

соль и сахар – 5 гр.

Видеорецепт смотрите здесь>>

Чтобы кукурузные блинчики по структуре не вышли суховатыми, можно готовые блины смазать растопленным сливочным маслом, а можно в тесто добавить сливочное масло, помня, что кашу маслом не испортишь (только всю пачку в тесто добавлять не стоит).

Молоко, кефир, яйца, соль и сахар взбиваем, добавляем сметану и кукурузную муку, снова взбиваем. Можно добавить в смесь пару ложек пшеничной муки, чтобы блины получились не рыхлыми. Можно не добавлять, если вы надумали готовить маленькие оладушки и не планируете делать кукурузные блины с начинкой. Взбили тесто после пшеничной муки и добавляем сливочное масло и соду гашеную лимоном (можно вместо соды использовать разрыхлитель). Все взбиваем и приступаем к жарке кукурузных блинов.

Так, если готовим кукурузные блины по моему рецепту, делаем их интереснее с помощью начинки: сыр – 100 гр; творог – 50 гр; зелень и чеснок – по вкусу – все это перемешиваем.

Распределив тесто на раскаленной сковородке, мы доем блинчику хорошо пожариться с одной стороны, переворачиваем, пока жарится другая сторона, кладем на поверхность блинчика немного начинки и закрываем другой стороной. Жарим до золотистого цвета.

Можно кукурузные блины на кефире делать и без начинки, смазав их сливочным или сливочным топленым маслом, подать к столу горячими со сметаной. Кукурузные блины можно сделать и сладкими, со сладкой начинкой. Как и обычные блины, кукурузные можно подавать с медом, разными сиропами, вареньем, джемом.

Приятного аппетита!