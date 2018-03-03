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На "парусах" истории: архитектор из Гудауты рассказал о своих работах

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© Sputnik Бадри Есиава

Зодчий из Гудауты Игорь Смыр завершает работы по строительству исторического архитектурного комплекса в виде корабля и мемориала в честь защитников Абхазии из поселка Алгыт села Лыхны, павших в Отечественной войне народа Абхазии в 1992-1993 годах.

Не так давно Игорь Смыр завершил строительство огромного корабля, который возвышается над городской набережной вблизи гудаутской пристани.

"Идея создания этого памятника пришла не случайно. Она вызвана болью в душе за наших предков, которых насильственным путем вывезли по морю на кораблях из Абхазии в Турцию в период "махаджирства". Несмотря на всю трагедию тех событий, я не хотел делать корабль мрачным, так как это могло отпугнуть людей, и сделал памятник в светлых тонах", — поделился Смыр.

Игорь Смыр автор нескольких мемориалов в память о защитниках родины в Великой Отечественной Войне и Отечественной войне народа Абхазии. Сейчас, завершаются работы по строительству мемориала в честь ребят из поселка Алгыт села Лыхны, которые сложили свои головы во имя независимости республики в 1992-1993 годах.

Новый комплекс, который расположен по центральной дороге вблизи Бамборского поста ГАИ, удивляет своим размахом и необычным творческим решением. Первое на, что падает взор – это карта Абхазии в миниатюре на создание которого ушло более 120 тонн камней и около двух месяцев.

"Это карта нашей Абхазии с ее высокими горами, ущельями, долинами и городами. Внизу будет "море" из 3D плитка и, когда по ней идешь, будет казаться, что катятся волны. Горный пейзаж, самая высокая точка которого четыре метра и 20 сантиметров, я собирал на протяжении двух с половиной месяцев. Подъемным краном подавали камни, а я их раскладывал и заливал раствором цемента. Ушло около двух вагонов камней, что примерно равняется 120-ти тоннам", — объяснил Смыр и добавил, что средства на реализацию столь крупного проекта собирали всем миром.

Слева от "абхазских гор", на фоне Государственного флага размером 14 на 5 метров, установлены мраморные плиты с именами и фотографиями тех самых доблестных бойцов из поселка Алгыт. Всего их 18.

Подробнее о творчестве Игоря Смыр читайте здесь>>




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