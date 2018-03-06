Широка река: как Гулрыпш прошел президентскую проверку

На протяжении многих лет реки Гулрыпшского района выходили из берегов и наносили ущерб местным жителям. Одна из таких рек – Пщап, которую усмирили буквально недавно за счет средств из резервного фонда президента Абхазии.
Жители это села обратили внимание Рауля Хаджимба и на мост, который был разрушен течением около пяти лет назад и попросили его помочь в восстановлении. Рауль Хаджимба поручил сотруднику подрядной компании изучить вопрос и предложил засыпать старое устье реки, построить опорные стены и мост для легковых автомобилей.
Другие объекты президентской проверки стали реки в поселке Бабушера и Гулрыпш, в селах Кацикыт и Адзюбжа в Очамчырском районе.