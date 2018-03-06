Широка река: как Гулрыпш прошел президентскую проверку

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил Гулрыпшский и Очамчырский районы с проверкой, проделанных берегоукрепительных и работ по очистке русла рек Пщап, Кодор, Малый Кодор и Парнаут во вторник 6 марта.

На протяжении многих лет реки Гулрыпшского района выходили из берегов и наносили ущерб местным жителям. Одна из таких рек – Пщап, которую усмирили буквально недавно за счет средств из резервного фонда президента Абхазии.

Жители это села обратили внимание Рауля Хаджимба и на мост, который был разрушен течением около пяти лет назад и попросили его помочь в восстановлении. Рауль Хаджимба поручил сотруднику подрядной компании изучить вопрос и предложил засыпать старое устье реки, построить опорные стены и мост для легковых автомобилей.

Другие объекты президентской проверки стали реки в поселке Бабушера и Гулрыпш, в селах Кацикыт и Адзюбжа в Очамчырском районе.

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