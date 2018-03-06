22:11 06 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Широка река: как Гулрыпш прошел президентскую проверку

Получить короткую ссылку
35 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил Гулрыпшский и Очамчырский районы с проверкой, проделанных берегоукрепительных и работ по очистке русла рек Пщап, Кодор, Малый Кодор и Парнаут во вторник 6 марта.

На протяжении многих лет реки Гулрыпшского района выходили из берегов и наносили ущерб местным жителям. Одна из таких рек – Пщап, которую усмирили буквально недавно за счет средств из резервного фонда президента Абхазии.

Жители это села обратили внимание Рауля Хаджимба и на мост, который был разрушен течением около пяти лет назад и попросили его помочь в восстановлении. Рауль Хаджимба поручил сотруднику подрядной компании изучить вопрос и предложил засыпать старое устье реки, построить опорные стены и мост для легковых автомобилей.

Другие объекты президентской проверки стали реки в поселке Бабушера и Гулрыпш, в селах Кацикыт и Адзюбжа в Очамчырском районе.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Станислав Черчесов
    Добро пожаловать

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей команде и о том, что хочет всех пригласить в Осетию, хотя она и далеко от городов-организаторов чемпионата мира.

  • Пожар в Республиканском наркологическом диспансере в Баку, фото из архива
    Поджигатель

    В Азербайджане задержан пациент Республиканского наркологического центра, устроивший в нем пожар, в результате которого погибли 25 человек.

  • Заседание парламента Армении
    Шахматная безопасность

    Оппозиция в Армении предлагает оставить в Совбезе страны трех человек – премьера, главу совета попечителей ЕГУ и главу Шахматной федерации. Чем обоснован такой выбор?

  • Стюардесса спускается по трапу самолета, архивное фото
    Взлет запрещен

    Казахстан не намерен пускать еще одного российского авиаперевозчика на маршруты Астана-Москва и Алматы-Москва, опасаясь конкуренции.

  • Сотрудники полиции. Архивное фото
    Полицейская А…

    Кыргызстан станет членом Международной полицейской ассоциации, что позволит республиканским милиционерам ознакомиться с международным опытом.

  • ОАО БелАЗ, архивное фото
    БеЛАЗ идет в прорыв

    Белорусский производителя карьерной техники БелАЗ только за два месяца этого года увеличил экспорт почти на 90%. Основное направление продаж – Россия.

  • Муниципальные выборы в Риге 2017
    "Русским хакерам" назло

    Хакеры не смогут повлиять на подсчет голосов в ходе парламентских выборов в Латвии в октябре, поскольку подсчет голосов будет проводиться вручную.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Опередить Россию

    Литва опасается, что Россия выйдет из энергокольца БРЭЛЛ раньше прибалтийских стран и призывает своих партнеров активизироваться.

  • Заседание ЦИК РФ
    Все готово!

    Приднестровье готово к предстоящим выборам президента России и справится с количеством желающих проголосовать.

  • Водохранилище Вахш на реке Нурх
    Меньше да больше

    Таджикистан снизит в летний сезон этого года объемы холостого сброса воды из водохранилищ гидроэлектростанций и увеличит продажу электроэнергии в Узбекистан и Афганистан

  • Пассажиры поезда Ташкент - Москва, прибывшего на Казанский вокзал, на платформе
    Поезд-мигрант

    До первого июля Узбекистан запустит новые поезда в Россию и Казахстан, где отмечается повышенный спрос на трудовых мигрантов из республики.

  • Пенсионерка, иллюстративное фото
    На пенсию как на работу

    Демографические проблемы Эстонии заставляют правительство задумать над улучшением ситуации на рынке труда путем привлечения на него пожилых людей.

  • Станислав Черчесов
    Добро пожаловать

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей команде и о том, что хочет всех пригласить в Осетию, хотя она и далеко от городов-организаторов чемпионата мира.

  • Пожар в Республиканском наркологическом диспансере в Баку, фото из архива
    Поджигатель

    В Азербайджане задержан пациент Республиканского наркологического центра, устроивший в нем пожар, в результате которого погибли 25 человек.

  • Заседание парламента Армении
    Шахматная безопасность

    Оппозиция в Армении предлагает оставить в Совбезе страны трех человек – премьера, главу совета попечителей ЕГУ и главу Шахматной федерации. Чем обоснован такой выбор?

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Оскар"-2018: самые яркие образы на красной дорожке
Широка река: как Гулрыпш прошел президентскую проверку
Широка река: как Гулрыпш прошел президентскую проверку
Блокчейн и биткоин
Блокчейн и биткоин

Соцсети

Sputnikabkhazia