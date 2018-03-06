Минус 50: Good choice раскрыл секрет, как похудеть за полгода

Сеть кафе правильного питания Good Choice запустила проект "Перезагрузка Good Choice", в рамках которого героиня Анна Кокоскерия будет бороться с избыточным весом. За полгода проекта Анна должна сбросить более 50 лишних килограммов.

"Я понимаю, насколько сложный путь мне предстоит, какой он будет долгий и нелегкий, но я четко осознаю, что я готова это сделать как для себя, так и для многих женщин Абхазии, которые страдают от избыточного веса. И на своем примере я хочу показать, что менять свою жизнь не страшно, что менять свою жизнь нужно. Страшнее услышать приговоры врачей типа сахарного диабета или бесплодия", – заверила Анна Кокоскерия.

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