Туристический Клондайк: участники "VISIT APSNY" поделились в Sputnik впечатлениями

На площадке форума, куда пригласили специалистов, экспертов, представителей туристических фирм России и Абхазии, обсудили проблемы, которые, по их мнению, создают трудности для развития туротрасли республики.

Председатель Экспертного агентства инновационного развития регионов России Елена Чурина рассказала о том, какой увидели Абхазию участники форума, для которых была организована экскурсия в восточную Абхазию.

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"Были на горячем источнике в Кындыг, даже то, что сделано, достаточно, чтобы принимать нон-стоп гостей. Я даже не затрагиваю культурно-познавательный, исторический, археологический ресурс. У вас колоссальный потенциал для развития туризма. Вы уникальная в этом плане страна. Вы не то что до конца не раскрыли свой потенциал, вы его вообще не используете. Вы используете на данный момент море, потому что по привычке. Страны ищут свои уникальные ниши. У вас их много. Абхазия — недооцененная в туристическом смысле страна. Абхазия – туристический Клондайк", — сказала Чурина.

Она отметила, что участники форума рекомендовали создать Общественный экспертный совет по туризму при президенте Абхазии.

По мнению президента "Абхазского союза туризма" Анны Калягиной, проведение первого туристического форума-выставки "VISIT APSNY" говорит о том, что в Абхазии существует туризм, что в республике есть участники туристического рынка, которые хотят и могут увеличивать туристический поток и принимать туристов на должном уровне.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава отметила, что "VISIT APSNY" стал хорошей площадкой для диалога и объединения.

"В условиях рыночной экономики существовать бизнесу самостоятельно невозможно. Практика показывает, что выживают единицы. И только объединяясь в разные союзы, гильдии, ассоциации можно добиваться результатов. Форум показывает, что мы открыты, готовы к совместной работе, заинтересованы в том, чтобы туризм развивался в республике", — сказала Мерцхулава.

Первый туристический форум-выставка "VISIT APSNY" прошел в Абхазии с 7 по 10 марта.

Международное агентство и радио Sputnik Абхазия выступило информационным партнером мероприятия.